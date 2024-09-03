ليبيا بين جدل رفع الضريبة وتحديات إدارة المصرف المركزي الجديدة

الغويل: رفع الضريبة على سعر الصرف لتهدئة الرأي العام، وليس لإلغاءها.

العرفي: الموافقة على قائمة مجلس إدارة المركزي بدون جلسة برلمانية.

الشحومي: البنك المركزي يواجه تحديات في نظام “السويفت” والعمليات الخارجية.

دغيم: القرارات المتداولة حول البنك المركزي مزورة ومحاولة للضغط السياسي.

الغويل: رفع الضريبة مواجهة للإنفاق الحكومي غير الرشيد.

في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة التي تشهدها ليبيا، تتوالى التصريحات من شخصيات بارزة في المشهد الليبي، كل منها يقدم رؤيته وتحليله للوضع الراهن، وما يمكن أن يكون عليه المستقبل القريب. ففي تصريح مثير للجدل، أكد سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، أن الحديث عن رفع الضريبة على سعر الصرف ليس سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، موضحًا أن فرض الضريبة لم يكن يهدف إلى إرهاق المواطن، بقدر ما كان آلية لمواجهة الإنفاق الحكومي غير الرشيد الذي أدى إلى عجز مالي ملموس.

الغويل يرى في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الإنفاق الحكومي لم يحقق التنمية المطلوبة على أرض الواقع، بل اتسم بعدم الرشد، وهو ما جعل فرض الضريبة على سعر الصرف خطوة ضرورية لتعويض نقص الاحتياطي من النقد الأجنبي. ولكنه في الوقت نفسه، يشكك في جدية الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة في الوفاء بوعودها، محذرًا من أن إلغاء الضريبة، إن حدث، لن يكون لصالح المواطن الليبي، بل ربما تخفي وراءها نوايا أخرى لا تقل خطورة عن الأولى.

العرفي: الحاجة ملحة لاجتماع عقيلة والمشري لمناقشة المناصب السيادية



وفي سياق متصل، تطرق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إلى مسألة اعتماد قائمة مجلس إدارة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن القائمة المقدمة من المحافظ المعترف به من قبل النواب، الصديق الكبير، ستتم الموافقة عليها رغم بعض التحفظات على الأسماء الواردة فيها. ويؤكد العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن هيئة رئاسة مجلس النواب مفوضة لاعتماد القائمة دون الحاجة إلى عقد جلسة برلمانية، مما يعكس مرونة في التعامل مع المسائل السيادية، رغم الانتقادات التي وجهت سابقًا بشأن تفرد بعض الشخصيات بالقرار داخل المصرف.

العرفي لا يغفل الحديث عن الحاجة إلى اجتماع بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المناصب السيادية بعد استقرار الأمور داخل مجلس الدولة، وهو ما يعكس رغبة في التوصل إلى توافق وطني يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

الشحومي: تحديات أمام إدارة المدفوعات الخارجية للبنك المركزي.

ومن جانبه، يسلط سليمان الشحومي، أستاذ التمويل ومؤسس سوق المال الليبي، الضوء على تحديات البنك المركزي في التعامل مع النظام المالي العالمي. فبينما يتحدث عن قدرة الإدارة الجديدة للبنك على إدارة النظام المحلي للمدفوعات وصرف المرتبات، يشير إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في نظام “السويفت” الخاص بالعمليات الخارجية. الشحومي يوضح أن البنوك الدولية، وخاصة الأمريكية، قد تتوقف عن إجراء عملياتها المالية مع ليبيا بانتظار وضوح الصورة السياسية والاقتصادية، وهو ما قد يعقد الأمور أكثر ويزيد من حالة الغموض وعدم اليقين التي تسيطر على المشهد الليبي.

الشحومي يرى عن ذلك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الاختبار الحقيقي للإدارة الجديدة للبنك المركزي سيكون في قدرتها على استخدام رمز المرور الخاص بنظام “السويفت” وإعادة تشغيله، مما سيمكنها من إرسال الرسائل المالية وإجراء العمليات الضرورية، ولكن تبقى المسألة مرهونة بمدى استعداد المؤسسات المالية الدولية للاعتراف بشرعية هذه العمليات والتعامل معها بشكل طبيعي.

دغيم: الشائعات حول البنك المركزي محاولة للضغط السياسي.

وفيما يبدو أنه رد فعل على كل هذه التصريحات والتحليلات، يبرز زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، ليؤكد أن ما يتداول عن سحب أو إيقاف قرارات معينة داخل البنك المركزي غير صحيح ومزور. دغيم يشدد على أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية يدعم التوافق والحوار، وهي رؤية تتبناها حكومة الدبيبة منتهية الولاية منذ البداية، محذرًا من محاولات التهويل والإشاعات التي قد تهدف إلى الضغط على الحكومة وتوجيه الرأي العام في اتجاهات معينة.

دغيم يلفت الانتباه إلى أن المجلس الرئاسي ملتزم بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية، مرحبًا بالحوار الذي تدعمه البعثة الأممية والمدعوون من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن المجلس لن يسمح بأن تقع ليبيا فريسة للتجاذبات السياسية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى العودة إلى مربع الصراع المسلح مرة أخرى، خاصة بعد أن نجحت في الخروج من دوامة الحرب التي دارت رحاها في طرابلس.

وفي ختام حديثه، يعرب دغيم عن ثقته في قدرة المجلس الرئاسي على تجاوز التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الحذر من الإشاعات والأخبار الكاذبة أمر ضروري للحفاظ على استقرار المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد. ويشير إلى أن الحوار والتوافق الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، مؤكدًا أن ليبيا لن تكون أبدًا ساحة لتصفية الحسابات أو التلاعب بمصير الشعب الليبي.