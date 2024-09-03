صحيفة لوموند: اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة بواسطة الأقمار الصناعية

أخبار ليبيا 24

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، تقرير جديد تتحدث فيه عن أرقام ضحايا مليشيات الكانيات في ترهونة، إذ يقدر إجمالي الضحايا إلى الآن 353 ضحية عثروا في مقابر جماعية داخل المدينة.

مقابر جماعية تضم العشرات من الضحايا

واستند التقرير إلى تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن جرائم قتل، واختفاء، وعنف جنسي، وخطف، وتعذيب، وسوء معاملة، وتهجير قسري، وشددت الصحيفة الفرنسية على مسألة “الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الجرائم الإنسانية”.

وبحسب تقرير لوموند فإنه جرى استخراج ما لا يقل عن 353 جثة من المقابر الجماعية. وعثر على أكثر من 90% منهم أيديهم مقيدة ومعصوبة الأعين، وكان معظمهم مصابون بأعيرة نارية. وأشارت الصحيفة إلى أنه أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودين، إذ تم اكتشاف حوالي 100 مقبرة جماعية باستخدام صور الأقمار الصناعية.

واستند التقرير الأممي الذي استندت عليه بدورها الصحيفة الفرنسية، إلى زيارات ميدانية ومقابلات مع أكثر من 50 ناجيًا وأقارب الضحايا. وتعود أول أعمال عنف موثَّقة إلى العام 2013، عندما قُتلت عائلات بأكملها يُعتقد أنها شاركت في قتل أحد أفراد عائلة الكاني، و”عرضت جثثهم على الملأ لبث الرعب في المدينة”.

وبحسب جريدة لوموند، يصعب حاليًا تحديد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في ترهونة، كما يقول المحققون. وجرى إعداد قائمة بالمسؤولين المزعومين من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وصدرت أوامر اعتقال ضد بعضهم من قبل النظام القضائي الليبي، لكن هذه الجهود ظلت بلا جدوى، و”يرجع ذلك جزئيا إلى الولاءات السياسية والصراع الطويل الأمد”.