زيارة السيسي لتركيا.. تعزيز العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

“الاقتصاد والطاقة في صدارة المحادثات بين السيسي وأردوغان.”

“تركيا تسعى لتعزيز دورها الإقليمي عبر وساطة مصرية.”

“مصر وتركيا تتجهان لتوسيع التعاون التجاري والصناعي.”

“ملفات إقليمية ساخنة على طاولة المباحثات: غزة، ليبيا، والقرن الأفريقي.”

زيارة السيسي إلى تركيا: مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والإقليمية

في خطوة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات السياسية والاقتصادية، يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى تركيا، وهي زيارة مرتقبة تأتي بعد شهور من زيارة سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في مطلع هذا العام. الزيارة الحالية، التي وصفت بأنها نقطة تحول في العلاقات المصرية التركية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

تحولات في المشهد الدبلوماسي

على مدى العقد الماضي، شهدت العلاقات بين مصر وتركيا تقلبات كبيرة، حيث مرت بفترات من التوتر والقطيعة، إلا أن السنوات القليلة الماضية حملت معها بوادر تحسن في العلاقات بين البلدين. في يوليو 2022، أعلنت مصر وتركيا عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، وهي خطوة أنهت 10 أعوام من القطيعة السياسية. ويعكس هذا التحول رغبة كلا البلدين في طي صفحة الماضي والعمل على بناء شراكة استراتيجية جديدة.

تصريحات السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، تلقي الضوء على أهمية الزيارة، حيث أكد أن “تطبيع العلاقات بين البلدين وصل إلى قمته”. ويضيف هريدي أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة واعدة بشأن العلاقات بين البلدين، خاصة أنها تشهد أول اجتماع لمجلس التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين مصر وتركيا. ويعتبر هذا المجلس إطارا هاما يحدد الاتجاهات المستقبلية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ملفات اقتصادية على الطاولة

التبادل التجاري بين مصر وتركيا شهد تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار، وفق تصريحات وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح. ويعكس هذا الرقم الطموح المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. زيارة السيسي الحالية تهدف إلى دفع هذا التعاون الاقتصادي إلى آفاق جديدة، خاصة في مجالات مثل الطاقة، والصناعة، والتجارة.

في مارس 2024، أعلنت مصر عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في مرسى مطروح. ووفقا لبيان وزارة النقل المصرية، فإن هذا المشروع سيضخ استثمارات مباشرة تتجاوز 7 مليارات دولار ويوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل. ويعكس هذا المشروع الطموح المصري التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات المشتركة، مما يعزز من مكانة البلدين الاقتصادية في المنطقة.

قضايا إقليمية مشتركة

الزيارة تحمل أيضا أبعادا إقليمية هامة، حيث تناقش العديد من الملفات الساخنة في المنطقة. من بين هذه الملفات، قضايا السياسة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والأوضاع في لبنان، وكذلك الملف الليبي الذي يعد من أكثر القضايا تعقيدا في الوقت الراهن. ويشير هريدي إلى أن “التنسيق بين البلدين يبعث برسائل لإسرائيل بأن محورا قويا في المنطقة يقف في وجه أطماعها وتحركاتها”.

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي التركي جيواد غوك أن “الجانب التركي يأمل بشكل كبير في تطوير وتحسين العلاقات، وألا تكون الزيارة بروتوكولية فقط”. ويؤكد غوك على أهمية إزالة كافة العوائق أمام التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. كما يشير إلى أن مصر قد تلعب دور وساطة بين تركيا وسوريا، خاصة في ظل الاهتمام المصري بتعزيز الاستقرار في المنطقة.

البعد الجيوسياسي للزيارة

البعد الجيوسياسي للزيارة لا يقل أهمية عن الملفات الاقتصادية والإقليمية. فمصر وتركيا، كدولتين كبيرتين في الشرق الأوسط، تلعبان دورا هاما في العديد من القضايا الدولية. وفي هذا السياق، يشير هريدي إلى أن “تركيا يمكن أن تلعب دورا بشأن تهدئة الأجواء بين مصر وإثيوبيا، في الفترة المقبلة”. هذا الدور المحتمل يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون والتنسيق لحل القضايا العالقة في المنطقة، بما يحقق الاستقرار ويعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية.

ختاما: نحو شراكة استراتيجية جديدة

الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى تركيا تأتي في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. ومن الواضح أن كلا البلدين يدركان أهمية تعزيز التعاون والشراكة بينهما لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

هذه الزيارة تحمل في طياتها الكثير من الأمل والتفاؤل بمستقبل العلاقات بين مصر وتركيا، وهي خطوة هامة نحو بناء شراكة استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. ومع تطور الأحداث، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الزيارة بداية لتحالف إقليمي قوي قادر على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة؟ فقط الزمن كفيل بالإجابة.