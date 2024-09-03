رسو الناقلة درنة بميناء بنغازي محملة بالغاز المنزلي

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رسو الناقلة درنة مساء أمس على الرصيف النفطي بميناء بنغازي حيث باشرت فوراً في ضخ حمولتها من الغاز المنزلي لتعزيز الأرصدة في صهاريج الشركة، و تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لتأمين الاحتياجات من الوقود ومشتقاته.

العمل على تسهيل حركة التفريغ بالموانئ النفطية

وبحسب البيان، عقب انتهاء عملية تفريغ حمولتها ستتم إتاحة المجال للنواقل الأخرى التي تنتظر دورها في الرصيف النفطي، حيث من المقرر أن ترسو ناقلتان إحداهما محملة بالديزل والأخرى بالبزين.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة وعبر إدارة التزويد والنقل البحري يعمل بجهود متواصلة لتسريع وتيرة استقبال النواقل وتفريغها، بما يضمن استمرارية تزويد السوق المحلي بالوقود اللازم.

وعلى جانب آخر، ومن منطلق الحرص الدائم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على استمرار العمليات التشغيلية بكافة المواقع بما يكفل الرفع من كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، وبناءً على مقترح مدير إدارة منطقة الزاوية و توجيهات مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وتعليمات مدير إدارة الصيانة غ.ج لتوفير السعات التخزينية اللازمة، وتلبية احتياجات السوق من المنتجات النفطية، باشر فريق الصيانة التابع لمنسقية صيانة الخطوط النفطية بالتعاون مع فريق الصيانة بورشة الميكانيكا التابع لمنسقية الصيانة بمستودع الزاوية، بأعمال تحوير الخط 8 بوصة الخاص باستلام المنتوجات النفطية لمستودع الزاوية النفطي، وذلك بعد التجهيز من منسقية التشغيل بتفريغ الخط وقفل وعزل خطوط الضخ والاستلام.

ووفقا للبيان، تجدر الإشارة بأن هذه الأعمال التي استمرت ليومين متتاليين تهدف لزيادة السعة التخزينية بالاستفادة من الخزان T.103 من منتوج كيروسن المنازل إلى منتوج وقود الديزل لاستلام أكبر قدر من منتج الديزل وسيتم ضخ كمية كيروسين المنازل التي كانت بالخزان وتقدر 12600 متر مكعب إلى الخزان T.54 لمستودع جنزور، وذلك بالتعاون مع إدارة النقل البري وإدارة الخدمات العامة ومنسقية الصحة والسلامة المهنية الزاوية ومنسقية التفتيش والمتابعة.