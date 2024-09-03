جمهورنا: التهريب وضغف الاستجابة وراء أزمة الوقود المتكررة في ليبيا

في ظل الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية التي تحتلها ليبيا التي تتربع على أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، تتكشف أزمة متناقضة تثير العديد من التساؤلات.. فكيف لدولة تمتلك هذه الثروة النفطية الهائلة، وتنتج يوميًا ملايين البراميل من النفط الخام، أن تعاني من أزمة مستفحلة في توفير الوقود لمواطنيها؟ هذه المفارقة تفتح الباب أمام تحليل أعمق لعدة عوامل سياسية، اقتصادية، وإدارية تسهم في استمرار هذه الأزمة… فمن هذا المنطلق شرعت وكالة أخبار ليبيا 24 في إطلاق استطلاع للرأي حول: لماذا تستمر أزمة الوقود في المدن الليبية كافة رغم توفير ملايين اللترات من الوقود؟

البنية التحتية وتحديات التوزيع

يرى خبراء الاقتصاد أن إحدى الأسباب الرئيسية التي تسهم في تفاقم أزمة الوقود في ليبيا هي ضعف البنية التحتية لشبكات التوزيع والنقل، في الوقت الذي يتم فيه توريد ملايين اللترات من البنزين والديزل عبر نواقل نفطية، تفتقر البلاد إلى منظومة فعالة لتوزيع هذه الكميات بشكل عادل وفعّال بين مختلف المدن والمناطق.

كما لا يمكننا تجاهل تأثير الفساد والهدر الإداري على أزمة الوقود في ليبيا، رغم توفر كميات كبيرة من الوقود، فإن الفساد المستشري في المؤسسات المسؤولة عن إدارة وتوزيع الوقود يساهم بشكل كبير في استمرار الأزمة، سواء عبر تهريب الوقود إلى الخارج أو بيعه بأسعار أعلى في السوق السوداء.

إليكم بعض التعليقات بالخصوص:

الاستيراد رغم غزارة الإنتاج

من المفارقات أن ليبيا، رغم إنتاجها الوفير من النفط، تعتمد على استيراد الوقود من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولا شك بأن افتقار ليبيا لبنية تحتية متينة قادرة على تصنيع الوقود ومشتقاته ساهم في هذه الأزمة، وللخروج من هذه الأزمة المتجذرة، يوصي خبراء الاقتصاد بضرورة تبني إستراتيجية شاملة تتضمن إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة، ومكافحة الفساد بشفافية، وتعزيز التعاون بين الجهات المتنازعة لضمان توزيع عادل وفعّال للوقود

إليكم بعض التعليقات:

أخيرًا يمكننا القول إن أزمة الوقود في ليبيا تعكس خللاً أعمق في إدارة الموارد، وهو ما يجسد الحاجة الملحة إلى ضرورة وجود حلول جذرية تتجاوز التصرفات السطحية وتعالج الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، لضمان استفادة الليبيين من ثرواته النفطية بشكل عادل ومستدام