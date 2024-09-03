تركيا: معدل التضخم يتباطأ بـــ51%

تباطئ معدل التضخم في تركيا خلال أغسطس المنصرم بواقع 51.97% على أساس سنوي.

ووفقَا لبيانات مكتب الإحصاءات التركي، فإن النسبة البالغة 51.97% على أساس سنوي جاءت مقارنة بـــ61.78% كانت قد سُجلت في يولي والماضي، مضيفةً أن البيانات جاءت قريبة من التوقعات البالغة 51.87%، بحسبِ بيانات مكتب الإحصاءات التركي.

وفيما سبق… أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 50%؛ متماشيًا مع توقعات محللي الأسواق.

إلى ذلك… قفز العجز التجاري الخارجي التركي إلى 12.9% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي.

معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية، أوضحَا أن الصادرات التركية تراجعت بـــــ0.1% خلال أبريل مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19.254 مليار دولار، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا قدره 4.0% مسجلةً 29.117 مليار دولار.

كما أظهرتْ بيانات معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري في أبريل إلى 9.863 مليار دولار، مقابل 8.739 مليار دولار من أبريل العام الماضي.

ووفقًا لبيانات المؤسستين التركيتين… تراجعتْ الصادرات، بــــــــ 3.9 % خلال أبريل الماضي مسجلةً 17.291 مليار دولار، من أصل 17.985 مليار دولار في ابريل من العام 2023.

وفي سياقٍ منفصل… حققتْ تركيا أعلى فائض شهري في الميزانية خلال شهر مايو الماضي، قدره 6.7 مليار دولار، بعد تسجيها عجزًا ضخمًا على مدار خمسة أشهرٍ.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية: “تمكنا من تحقيق أكبر فائض شهري على الإطلاق يبلغُ 219 مليار ليرة أي 6.7 مليار دولار، ويعدّ هذا المستوى هو الأكبر منذ العام 2006” بحسب وزارة الخزانة والمالية التركية.

وبحسبٍ بياناتٍ حكومية، من المتوقعٍ أن تسجل الميزانية عجزًا خلال هذا العام قدره 2.7 ترليون ليرة، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين منذ يناير وحتى مايو لتصل إلى 472 مليار ليرة، وفقَ بيانات الحكومة التركية.