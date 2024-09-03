انخفاض أسعار النفط العالمية مع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط العالمية، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، مما زاد المخاوف بشأن الطلب، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي لم تستقر يوم الاثنين، بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 73.84 دولار للبرميل.

أسعار النفط العالمية

وبحسب وارن باترسون من (آي إن جي) “لا يزال النفط تحت الضغط في ظل المخاوف المستمرة بشأن الطلب الصيني. ولم يكن من الممكن أن تساعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في تخفيف هذه المخاوف”، مشيراً إلى أثر توترات الطلب تعوض عن انقطاع الإمدادات الليبية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر في أغسطس ويوم الاثنين، أعلنت البلاد أن طلبات التصدير الجديدة في يوليو انخفضت للمرة الأولى في 8 أشهر، كما ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في أغسطس بأضعف وتيرة لها هذا العام.

وعلى ارغم من هذه التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية مع استمرار إقفال الحقول النفطية الليبية، ونقص الإمدادات، من المقرر أن يعزز 8 أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والشركات التابعة لها، المعروفة باسم (أوبك بلس)، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). ومن المرجح أن تمضي الخطة قدماً بغض النظر عن مخاوف الطلب.