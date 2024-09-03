القبة.. حكاية ألم وإهمال على وقع فاجعة دانيال – الجزء الأول

حينما نتحدث عن الكوارث، يمر الحديث سريعًا عن حجم الضرر وعن الأرواح التي خسرناها، لكننا غالبًا ما نتجاهل الصدمات النفسية التي لم ولن تُنسى، تلك التي تظل عالقة في أذهان الناجين والمكلومين.

في مدينة القبة، تلتقي الذكريات بمياه الفاجعة في نقطة يتلاشى عندها الفاصل بين الألم والصمود، سليمان صالح، أحد سكان المدينة، يروي حكاية معاناته التي تجسد قصة الكثيرين ممن اجتاحت حياتهم سيول الموت والدمار.

معاناة متجددة مع كل شتاء

منذ عام 2011، عاش سليمان صالح وأسرته في خوف دائم مع حلول كل شتاء. يقول سليمان لوكالتنا: “منزلنا يقع في شارع منخفض، مما جعله عرضة للغرق مع كل قطرة مطر، لم يكن هناك نظام لتصريف المياه أو شبكة صرف صحي، وكنا نعيش هذا الكابوس سنويًا.

وأردفَ قائلاً:” لكن ما كان مجرد كابوس موسمي تحول في ليلة واحدة إلى مأساة لم نشهد لها مثيلًا” على حد تعبيره.

دانيال: الفيضان المدمّر

في الليلة التي اجتاحت فيها فاجعة دانيال مدينة القبة، تجاوزت المياه كل التوقعات وأسوأ المخاوف، إذ يروي سليمان تلك اللحظات قائلاً: “في هذه المرة، لم يكن الأمر كسابقاته…ارتفع منسوب المياه داخل منزلنا إلى متر ونصف المتر، شيء لم نعهده من قبل، ولم تقتصر الخسائر على الممتلكات، بل امتدت لتحصد أرواحًا غالية في أحياء عدة” وفق قوله.

على رف الإهمال وغياب التعويضات

يقول سليمان لوكالتنا: بعد الكارثة، كان من المتوقع أن تتدخل السلطات لتخفيف المعاناة، لكن الحقيقة كانت مريرة… إذ يشكو سليمان من الإهمال الذي واجهته أسرته وجيرانه: “لم يزرنا أي مسؤول، لم يتفقد أحد أحوالنا.. كانوا غائبين تمامًا عن المشهد.. حتى المساعدات التي وعدوا بها، لم تصل إلا بعد مرور شهر ونصف، وكانت تعويضات لا تليق بحجم الكارثة؛ حصلنا على 20 ألف دينار فقط.” على حد تعبيره.

في القبة، كما في العديد من المدن المتضررة، يعيش الناس بين أنقاض منازلهم وذكرياتهم، محاولين إعادة بناء حياتهم رغم الفقدان والتجاهل.. ورغم كل ذلك.. يظل الأمل في العدالة والمحاسبة حاضرًا، لكن في الوقت نفسه، يبقى الواقع مريرًا ويطرح تساؤلات عن قدرة المجتمع على الصمود في وجه الأزمات المتكررة.

ومع كل شتاء يقترب، تتجدد المخاوف، لكن تبقى في قلوب المتضررين عزيمة راسخة، تلك العزيمة التي تتحدى الفشل والإهمال، وتصر على المضي قدمًا مهما كانت التحديات.. كان هذا الجزء الأول من قصة السيد سليمان من مدينة القبة التي سرد فيها لنا قصته وعائلته عن فاجعة دانيال المدمّرة التي خلّفت أكثر من11 ألف ضحية ومدرت آلاف المنازل الآمنة في ليلةٍ لم تعهدها ليبيا والليبيون، ولمعرفة بقية القصة تابعوا معنا الجزء الثاني والأخير.