التكبالي: المزاج العالمي تغيّر والميليشيات إلى تصفية نهائية

مصير مصرف ليبيا المركزي بيد الكبير والدبيبة يواجه المجهول

تحالفات مشبوهة وخطط لإشعال ليبيا من جديد

تغيرات جوهرية في المشهد الليبي: من سيسيطر على الساحة؟

التكبالي: الدبيبة لن يبقى طويلاً، والشعب ملّ من الحروب

علي التكبالي، عضو مجلس النواب، يخرج عن صمته ويكشف النقاب عن تطورات مثيرة تتعلق بمستقبل ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والميدانية. في تصريحات لاذعة، وصف التكبالي المشهد بأنه مسرح صراع عالمي بامتياز، حيث تتنافس القوى الكبرى لتحريك بيادقها على رقعة الشطرنج الليبية، فيما الشعب البائس يقف وحيداً في وجه العواصف.

التكبالي: التحالفات المشبوهة تحاول إشعال ليبيا من جديد

في حديثه خلال مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” عن تطورات مصرف ليبيا المركزي، أشار التكبالي إلى أن الأمور كانت يجب أن تسير كما هي، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يشعر بأن المال سينقطع عنه، بدأ يخطط لتحركات تهدف إلى السيطرة على موارد الدولة. “مجلس النواب كان واضحاً في قوله بأن الصديق الكبير هو محافظ المصرف المركزي الشرعي، والكبير انتقل إلى الشرق بمحض إرادته، والدبيبة خائف من أن تنقطع عنه الأموال”، يضيف التكبالي.

ويشير التكبالي إلى أن “السلطة أفسدت عقول من يسعون للبقاء في مناصبهم بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يعني إشعال حرب جديدة في طرابلس”. ويضيف أن هناك “تحالفات مشبوهة” بين مدير المخابرات ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والعديد من الأطراف الأخرى التي تحاول أن تحرق البلد في نسخة مصغرة عن حرب “فجر ليبيا”.

المجلس الرئاسي وخطط الطوارئ: السلطة تفسد العقول

ويتحدث التكبالي عن محاولات المجلس الرئاسي للسيطرة على الأمور من خلال “افتعال حالة طارئة” تسمح له بإقالة مجلس النواب. “هذا من الناحية القانونية كلام فارغ”، يقول التكبالي، مضيفاً أن “السلطة أعمته العيون وأفسدت عقول من يديرون الأمور”.

ويكشف التكبالي أنه منذ عامين، تنبأ بالفشل الذريع لهذه الخطط، مشيراً إلى أن “الذين يشعلون الحرائق في طرابلس لا يهمهم من يموت أو لا؛ المهم البقاء في السلطة”. ويؤكد أن “المزاج العالمي تغيّر، وأن الذين يشعلون الفتن لا يدركون أن العالم لم يعد يتسامح مع هذه الأعمال”.

المستقبل السياسي للدبيبة: تكبالي يتوقع نهاية قريبة

وحول مستقبل الدبيبة، يقول التكبالي بثقة: “الدبيبة ذاهب لا محالة. السلطة والمال هما محركاه الرئيسيان، لكنه لم يعد يملك أوراق المناورة كما كان يفعل القذافي”. ويضيف أن “الشعب لا يريده، وهناك إرهاصات واضحة بأن الأمور لن تستمر كما هي”.

الدور الدولي في الأزمة الليبية: ساحة صراع للقوى الكبرى

وفيما يتعلق بالدور الدولي في الأزمة الليبية، يقول التكبالي: “هناك قوى عظمى تريد من الكبير أن يفعل شيئاً ما يمكن أن يطيح بالدبيبة، لكنه متشبث بالسلطة ولا يريد تركها”. ويضيف أن “الدول الكبرى تريد أن تجعل من ليبيا ساحة صراع بين دول كبرى أخرى، بينما الوقود في هذا الصراع هو الشعب الليبي المسكين الذي ملّ الحروب”.

ويختم التكبالي حديثه بالتأكيد على أن “المبادرات في ليبيا لن تذهب للأمام ما لم تديرها دولة ما، والموقف الأمريكي غامض، وإن كان واضحاً في بعض الأحيان”. ويشير إلى أن “حينما يقرر الأمريكيون أن الدبيبة سيذهب والكبير سيبقى، سترى طرابلس تخلو من أي سيارة في الطريق”.

تحليل الوضع الراهن: هل من أمل للاستقرار؟

تحليل تصريحات التكبالي يكشف عن تعقيدات المشهد الليبي الحالي، حيث تتداخل المصالح الداخلية مع الأجندات الدولية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل البلاد. في ظل هذه الظروف، يبدو أن الصراع على السلطة والمال سيظل هو المحرك الأساسي للأحداث في ليبيا، مع احتمالات ضئيلة لتحقيق استقرار حقيقي في المدى القريب.

التكبالي يرى أن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات القائمة واستيعاب المتغيرات الجديدة في الساحة الدولية، محذراً من أن الاستمرار في النهج الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.