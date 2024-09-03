ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار أمام الدينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ في السوق الموازية إذ وصل عند مستوى 7.36 دينار، بعد أن كان سعره في الجلسة السابقة 7.10 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ارتفاعه إلى 7.96 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 9.35 دينار، بعد أن سعره 8.75 دينار حسب متداولين بالسوق الموازية.

الليرة التركية فقد استقرت عند سعر 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي ظل ثابتًا عند 2.15 دينار.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه إلى 429 دينار، بعد أن كان سعره في التعاملات السابقة 418 دينار للجرام الواحد.

توافق حول أزمة المركزي برعاية البعثة الأممية

ولا تزال أزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي قائمة، وتدخلت البعثة الأممية كوسيط لإيجاد حل توافقي بين الأجهزة التشريعية التنفيذية في الدولة، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي، على أن يتولى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، مهام تسيير أعمال المصرف بمساعدة شخصين من ذوي الخبرة والنزاهة. يشكل هؤلاء الثلاثة مجتمعين لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال المصرف في مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، وذلك إلى حين تعيين محافظ جديد.

واتفقت الأطراف على أن تتشكل اللجنة في غضون ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق، مع مراعاة التمثيل والتوازن الجغرافي بين مختلف المناطق الليبية، على أن يتم عرض تشكيلة اللجنة المؤقتة على مجلس النواب لاعتمادها رسمياً وإصدار قرار بشأنها وفق الإجراءات السليمة المعمول بها. وبمجرد صدور قرار مجلس النواب، ستباشر اللجنة المؤقتة عملها.