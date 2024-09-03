ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع بقاء فرص الأمطار على أقصى الجنوب

أخبار ليبيا 24

ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، وتتراوح درجات الحرارة بصفة عامة بين 30 إلى 41 درجة مئوية، في حين تستمر فرص الأمطار الرعدية على بعض مناطق أقصى الجنوب الحدودية ودواخل الشمال الغربي بحسب نشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر على مناطق الجبل الغربي وجنوبه (نالوت- الزنتان- يفرن- القريات- مزدة) يتخللها سقوط أمطار جيدة على بعض هذه المناطق مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، فيما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



حالة السماء قليلة السحب، أما حركة الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر على مناطق (غدامس- الحمادة- الجفرة – المناطق الحدودية مع النيجر والجزائر)، وتصل إلى غات غدا مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة على بعض هذه المناطق مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، في حين تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تكون حالة السماء ما زالت السحب الرعدية تؤثر على المناطق الحدودية هذا اليوم مع تشاد خاصة (جبال تيبستي) مع سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.