إنشاء محاجر بيطرية ومسالخ بعدد من المدن على مستوى البلاد

أخبار ليبيا 24

عقد بديوان مجلس الوزراء لحكومة الوحدة منتهية الولاية اجتماع لمتابعة قرار مجلس الوزراء لإنشاء 4 محاجر بيطرية ومسالخ بـكل من بنغازي والخمس ومصراتة وتيجرهي، وتوريد اللقاحات والتحصينات البيطرية والمبيدات اللازمة لمواجهة الأمراض والآفات الحيوانية.

مكافحة الأمراض عند الحيوانات

وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التي اتخذها المركز بشأن محاربة الأمراض المنتشرة، مثل الجلد العقدي والحمى القلاعية، وغيرها من خلال توفير الأدوية والمبيدات اللازمة، إذ تسببت هذه الأمراض في نوق عشرات من الأغنام والأبقار خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن استكمال التصاميم الفنية للمحاجر، والبدء باستكمال الإجراءات التعاقدية للتنفيذ لأهمية هذا المشروع في تنظيم توريد الأغنام المختلفة وضمان صحتها حفاظا على المواطن، وفقا للبيان.

كما خصص الاجتماع لمتابعة الجدول الزمني لتوريد الأدوية والأمصال والمبيدات المتعاقد عليها، من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية ضمن الخطة المعتمدة للعام 2024.

وبحسب بيان حكومتنا، حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية ومدير مصلحة أملاك الدولة ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومديري الإدارات والمكاتب بالمركز الوطني للصحة الحيوانية ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء أصدر عددا من القرارات المتعلقة بدعم المركز الوطني للصحة الحيوانية، لتنفيذ محاجر نموذجية وتوفير الأدوية والأمصال والتحصينات التي تساهم في المحافظة على الثروة الحيوانية بكافة المدن والمناطق الليبية.