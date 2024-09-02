وزارة التعليم: نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 62.69%

بلغتْ نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 62.69%، بحسبِ ما أعلنهُ أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات.

وأكدتْ وزارة التعليم أنّ 83.342 طالباً وطالبة تقدموا للامتحانات، وتمكن 52.088 منهم من النجاح، ووفقًا للوزارة فإن من بين هؤلاء:

تحصل 862 طالباً على تقدير ممتاز.

نال 10.638 طالبًا تقدير جيد جداً.

أكثر من 28.866 طالبًا تحصل على تقدير جيد.

وتحصل 11.722 طالبًا على تقدير مقبول.

في المقابل، سجل عدد الطلاب الراسبين 31.005 طالب، بحسب وزارة التعليم.

أما بالنسبة لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني، فقد تقدم 65 طالباً، نجح منهم 31، مما يمثل نسبة نجاح قدرها 47.69%.

من بين الناجحين، حصل 4 طلاب على تقدير جيد جداً، و17 على تقدير جيد، و10 على تقدير مقبول، بينما بلغ عدد الراسبين 34.

وفيما سبق… أطلق المركز الوطني للامتحانات؛ خدمةً تمكن الطلبة من التأكد من إجاباتهم في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضحتْ وزارة التربية والتعليم أن الطلبة يُمكنهم التأكد من إجاباتهم «عبر موقع نتائج الامتحانات – خدمة عرض أوراق إجابة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي» وفقّ منشورها.

بدوره أكد المركز الوطني للامتحان أنّ «بإمكان التلاميذ و أولياء أمورهم الآن مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من الدرجات المتحصلين عليها بالامتحان من خلال خانة (عرض أوراق الإجابة) والاطلاع على أوراق إجابة المواد ومقارنتها بالإجابة الصحيحة إذ ترمز (ط) إلى إجابة التلميذ فيما ترمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة» وفقَ منشور المركز الوطني للامتحانات.