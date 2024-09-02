مقترح أخير لهدنة غزة بوساطة أمريكية

أخبار ليبيا 24

لا تزال المفاوضات حول إيقاف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة لم ترا النور، في ظل استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مقترح نهائي لإسرائيل وحماس، قبل بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

مقترح أمريكي نهائي

ووفقا لصحيفة (واشنطن بوست) عن مسؤولين أمريكيين، أن “إدارة بايدن تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي” كانت تعمل عليه قبل العثور على جثث الرهائن، وتتشاور حالياً مع الوسطاء بشأن ملامحه، مشيرةً إلى أن “عدم قبول اتفاق نهائي تعتزم واشنطن تقديمه قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أمريكية”.

ولا يزال بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما أبلغ به مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة.

وفي تصريحات صحفية قال الرئيس الأمريكي “قريبون جداً من اتفاق نهائي بشأن تحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة”، مضيفاً “لا أعتقد أن نتنياهو يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق لتحرير الرهائن”.

ويواجه نتنياهو ضغوطات شعبية كبيرة على أثر العثور على 6 جثث لرهائن بغزة، بينهم أميركي، ما زاد من غضب عائلات المحتجزين والمعارضة، على رأسهم يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس حزب (معسكر الدولة)، بيني غانتس، وانتهى بإضراب عام ومظاهرات واسعة.

ووفقا لنائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي، يرى أن المقترح لن ينجح بطرحه فقط، لكن يحتاج إلى ضغط أميركي حقيقي وجاد على نتنياهو، مؤكداً أن حادث الرهائن يزيد من حالة السخط داخل إسرائيل، ولو استغلت واشنطن ذلك لاستطاعت أن تجبر نتنياهو على الذهاب لاتفاق.