مفوضية الانتخابات تُطلق مشروع سفيرات التوعية الانتخابية 

ناقشتْ وحدة دعم المرأة، التابعة لمفوضية الانتخابات، مقترحات تعزيز مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومنسقة الوحدة نجوى برزويل، ومستشارة ببعثة الأمم المتحدة سالينا جوشي.

وتضمن الاجتماع التركيز على مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، والاطلاع على آخر التطورات التي شهدها المشروع منذ انطلاقه، بما في ذلك التدريبات المتقدمة وإضافة أجيال جديدة من المشاركات.

كما أبرزت الوحدة النجاحات التي حققتها السفيرات في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأهمية دمج المشاركات في مشروع رائدات لإضفاء طاقات شبابية جديدة يمكن توجيهها نحو زيادة الوعي بين الشابات للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع مناقشات حول مهام السفيرات، وآليات العمل تحت إطار وحدة دعم المرأة، بالإضافة إلى استراتيجيات التنسيق والتواصل بين شركاء العملية الانتخابية لضمان نجاح حملات التوعية التي تنظمها السفيرات.

وفي آخر تحديث… أعلنتْ مفوضية الانتخابات عن تجاوز عدد بطاقات الناخبين التي تم توزيعها حتى الآن حاجز الـ 135 ألف بطاقة، إذ بلغ الإجمالي 135.042 بطاقة.

ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فإن نسبة استلام البطاقات بلغت 64٪ من إجمالي المسجلين.

وفي تفاصيلِ توزيع البطاقات تشير إلى أن 94.196 من الناخبين الذكور قد استلموا بطاقاتهم، وهو ما يمثل 63٪ من إجمالي الذكور المسجلين.

وفي المقابل، حصلت 40.846 ناخبة على بطاقاتها، أي ما يعادل 66٪ من إجمالي النساء المسجلات، بحسب مفوضية الانتخابات.