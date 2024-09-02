مفوضية الانتخابات تطلق تدريبًا مكثفًا على إجراءات الاقتراع في طبرق

أطلقتْ مفوضية الانتخابات المرحلة الأولى من التدريب الانتخابي حول إجراءات عملية الاقتراع بمقر مكتب الإدارة الانتخابية في طبرق، مستهدفة مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية.

وبحسبِ منشور لمفوضية الانتخابات، تخصص هذه المرحلة لتدريب منسقي التدريب والمدربين الأساسيين في مكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق المجالس البلدية المستهدفة في المنطقة الشرقية، ومن المقرر تنظيم تدريبات مماثلة لمكاتب المنطقة الغربية والجنوبية في الأسابيع المقبلة، بحسب منشور المفوضية.

ووفقًا لمفوضية الانتخابات.. يستهدف هذا التدريب 25 مدربًا ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيتم خلال الجولات التدريبية المقبلة تدريب الموظفين في 372 مركز اقتراع موزعين على 60 بلدية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المستهدفة في المجموعة الأولى.

وأعلنتْ مفوضية الانتخابات عن تجاوز عدد بطاقات الناخبين التي تم توزيعها حتى الآن حاجز الـ 135 ألف بطاقة، إذ بلغ الإجمالي 135.042 بطاقة.

ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فإن نسبة استلام البطاقات بلغت 64٪ من إجمالي المسجلين.

وفي تفاصيلِ توزيع البطاقات تشير إلى أن 94.196 من الناخبين الذكور قد استلموا بطاقاتهم، وهو ما يمثل 63٪ من إجمالي الذكور المسجلين.

وفي المقابل، حصلت 40.846 ناخبة على بطاقاتها، أي ما يعادل 66٪ من إجمالي النساء المسجلات، بحسب مفوضية الانتخابات.

وفيما سبق… اختتمتْ مفوضية الانتخابات، ورشة تدريبية حول «تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية»

وتركزت الورشة المنعقدة في تونس، و استمرت على مدار ثلاثة أيام، ونُظمت بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، أقدم القضاة في المحاكم الابتدائية؛ على تعزيز مهاراتهم المهنية في معالجة الطعون الانتخابية، بما يتماشى مع متطلبات العملية الانتخابية للمجالس البلدية.