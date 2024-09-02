 المركزي يستأنف عملياته بشكل كامل ويؤكد التزامه بالحياد السياسي

أكدَتْ إدارة مصرف ليبيا المكرزي المكلفة من الرئاسي، استئناف جميع عمليات المصرف بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة التي كانت معطلة، مؤكدةً أن المركزي عاد إلى حالته الطبيعية ويعمل بكامل طاقته.

التزام بالحياد السياسي

وأكد المصرف المركزي أن هدفه الأساسي هو خدمة جميع المواطنين الليبيين دون تمييز أو انحياز سياسي، مشيراً إلى أن المؤسسة وموظفيها يسعون جاهدين للحفاظ على الحياد الكامل والبقاء على مسافة متساوية من جميع الأطراف.

إجراءات الحوكمة والشفافية

وقال المركزي في بيانٍ: بعد تعيين محافظ مؤقت للمصرف من قبل المجلس الرئاسي لضمان استمرارية الخدمات، نجح فريق الإدارة التنفيذي الجديد في استعادة العمليات المصرفية بشكل آمن، مؤكدًا التزامه بالحوكمة السليمة، الشفافية، والنزاهة المهنية في كافة أنشطته.

مكافحة الجرائم المالية

كما شدد المصرف على التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، مضيفًا أنه سيواصل تعزيز إطار إدارة المخاطر لضمان تخفيف المخاطر بشكل فعال.

تعزيز التواصل الدولي

وأخيرًا، أكد المصرف المركزي على أهمية التواصل الفعّال مع الأطراف المحلية والدولية، مشيراً إلى استمراره في تعزيز هذه العلاقات وتشجيع التعاون متعدد الأطراف، كجزء من التزامه بالمساهمة الإيجابية في المجتمع الدولي

وفي وقتٍ سابق… أقدمَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي على إحالة الصديق الكبير – محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد.

وأوضحَ المنفي، رئيس المجلس الرائسي أن إقالة الكبير من منصبه وإحالته للتقاعد جاء بناءً على وصول الكبير إلى سن التقاعد القانونية اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، داعيًا الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.