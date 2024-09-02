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مجلس الأمن يتجه لتجديد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

مجلس الأمن الدولي

2 سبتمبر، 2024 10:55 ص
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أخبار ليبيا 24

يتجهُ مجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر الحالي، إلى تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش ومصادرة السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، بحسبِ ما أكدهُ موقع «سيكيورتي كونسيل ريبورت»

وأوضحَ موقع «سيكيورتي كونسيل ريبورت» أن أعضاء المجلس استلموا مؤخرًا نسخة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا.

ووفقًا لموقع «سيكيورتي كونسيل ريبورت» فقد أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 51% في عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا.

وبشكلٍ عام، ووفقًا لما ودر في التقرير، فقد غادر 45% من المهاجرين الأراضي الليبية، بحسب ما أشار إليه موقع «سيكيورتي كونسيل ريبورت»

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– إيريني ودورها في مكافحة انتشارالسلاح

وف آخر إحاطةٍ للمدعي العام للجنائية الدولية كريم خان؛ أكد على أهمية التقيد بالقرار المفروض على ليبيا، لما له من دور حيوي في تهيئة البلاد للعملية السياسية والذهاب للانتخابات، وتهيئة المناخ الملائم لها عبر منع انتشار السلاح.

خان
خان

ففي يناير من العام الحالي.. رصدت اعملية إيريني 20 سفينة مشبوهة من أصل 1356 رحلة، فضلاً عن مراقبتها لأكثر من 25 مطارًا ومدرجًا وحوالي 16 ميناءً ومحطة نفطية ذات صلة، وفقَ ما ورد في وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

– إيريني ترصد أكثر من 3 آلاف عملية قبالة سواحل ليبيا

وتعتبرُ عملية إيريني التي أطلقت لأول مرة أواخر مارس من العام 2020؛ هي العملية الوحيدة المخوّلة بتفتيش السفن في المياه الإقيليمة بتفويضٍ من مجلس الأمن الدولي، ففي الفترة الممتدة من أبريل وحتى أكتوبر من العام 2023.. رصدت العملية أكثر من 3 آلاف عملية إتصال مع سفن في المياه الإقليمية قبالة السواحل الليبية.

2 سبتمبر، 2024 10:55 ص
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