ليفربول ومانشستر سيتي يتصدران الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

أخبار ليبيا 24
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محمد صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد
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مانشستر سيتي يواصل الانتصارات ويهزم وست هام بثلاثية لهالاند
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تعادل مثير بين تشيلسي وكريستال بالاس في الجولة الثالثة
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نيوكاسل يحقق فوزًا صعبًا على توتنهام بثنائية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة:
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف المسجلة
|الأهداف المستقبلة
|فرق الأهداف
|النقاط
|1
|ليفربول
|3
|3
|0
|0
|10
|3
|+7
|9
|2
|مانشستر سيتي
|3
|3
|0
|0
|10
|3
|+7
|9
|3
|أرسنال
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
|4
|برايتون
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
|5
|نيوكاسل يونايتد
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|+2
|7
|6
|برينتفورد
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|7
|أستون فيلا
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|8
|نوتينجهام فورست
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
|9
|بورنموث
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
|10
|توتنهام هوتسبير
|3
|1
|1
|1
|5
|2
|+3
|4
|11
|تشيلسي
|3
|1
|1
|1
|4
|2
|+2
|4
|12
|فولهام
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|13
|ويست هام يونايتد
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|14
|مانشستر يونايتد
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|15
|ليستر سيتي
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|16
|كريستال بالاس
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|17
|إبسويتش تاون
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|18
|وولفرهامبتون
|3
|0
|1
|2
|2
|8
|-6
|1
|19
|ساوثهامبتون
|3
|0
|0
|3
|3
|7
|-4
|0
|20
|إيفرتون
|3
|0
|0
|3
|0
|8
|-8
|0