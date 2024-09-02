سلامة الغويل: رفع الضريبة عن النقد الأجنبي لتهدئة الرأي العام فقط

أخبار ليبيا 24

صرح سلامة الغويل رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، بأن مسألة رفع الضريبة عن النقد الأجنبي، ليست حقيقية، والهدف منها لتهدئة الرأي العام المحتقن لاسيما مع استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي.

مزاعم غير واقعية

وفي تصريحات صحفية للغويل رصدتها أخبار ليبيا 24، أكد الغويل على سبب فرض الضريبة لم يكن القصد منه إرهاق المواطن بالأساس بقدر ما هو آلية لمواجهة الانفاق الحكومي غير الرشيد وما سببه من عجز كبير في الميزانية العامة للدولة.

وتابع الغويل “الانفاق الحكومي لم يقابله تنمية حقيقية على أرض الواقع وإنما كان في شكل إنفاق غير رشيد، لهذا فرضت الضريبة لتواجه نقص الاحتياطي”.

وقال الغويل حول ما يتم تداوله بإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي، “إن هذا الإدعاء الغرض منه تهدئة الشارع الليبي، لأن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تفي يوماً بوعودها ولم تصدق يوماً مع المواطن، وإذا حدث وألغت الضريبة فهناك أمر آخر خطير يخططون له وليس حرصاً أو تقديراً للمواطن الليبي”.

ويعاني المواطن الليبي من أزمة اقتصادية خانقة مع تأخر صرف مرتبات شهر أغسطس، على الرغم من إعلان الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عن قرب صرف المرتبات.

وعلى جانب آخر، أصدر مدير تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، مصعب مسلم، توضيحاً مفصلاً بشأن أزمة شحن بطاقات الائتمان الدولية، مشيراً إلى عدم توقف أي منظومات أو إخراج بيانات من المصرف، وأكد مسلم على أن كافة الأنظمة قد عادت للعمل بعد استئناف الفرق التقنية عملها، مشدداً على أن المصرف يعتمد على “فرق متكاملة وأنظمة مترابطة وليس على أفراد بعينهم”.