رئيس الحكومة الليبية يبحث مع عميد بلدية ترهونة احتياجات المدينة

أخبار ليبيا 24

التقى أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية صباح اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء عميد بلدية ترهونة وأعضاء المجلس البلدي، للوقوف على التحديات والمشاكل التي تعاني منها البلدية والعمل على حلحلتها في أقرب الآجال.

الوقوف على احتياجات البلدية

وبحسب بيان الحكومة رحب حماد بعميد بلدية ترهونة ومرافقيه منوهاً بالاحترام والاهتمام الذي توليه الحكومة الليبية لمنطقة ترهونة وما تمثله من تاريخ مشرف ومواقف وقيم وطنية وأهمية جغرافية وسكانية واقتصادية، وحرص الحكومة الليبية على إيلائها الأهمية والاهتمام المستحق ضمن مسؤولياتها الوطنية الخدمية الشاملة تجاه ليبيا بكاملها.

حضر اللقاء وزير المواصلات والنقل المهندس عبدالحكيم الغزيوي ووكيل وزارة الحكم المحلي السيد أبوبكر الزوي، حيث عرض كل منهما المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والخدمات التي تقدمها الحكومة الليبية لبلدية ترهونة.

عرض عميد بلدية ترهونة الاحتياجات التي تطلبها والمختنقات التي تعانيها البلدية خاصة سيارات الإسعاف ونقل القمامة وصيانة آبار المياه ومراكز الشرطة وغيرها من مرافق الخدمة العامة، في ظل انعكاسات حالة الطقس وجريان وفيضان الأودية.

وقد أصدررئيس الحكومة الليبية توجيهاته العاجلة لوزارة الحكم المحلي بحل جميع المختنقات، وتوفير المتطلبات وصرف المرتبات المتأخرة للمجلس البلدي وتخصيص وتسييل المبالغ المالية اللازمة لذلك.

عجلة التنمية تحقق تقدماً في أجدابيا

وتعمل الحكومة الليبية على توفير كافة الخدمات الحكومية للمناطق الليبية، وأن تصل عجلة التنمية إليها، إذ أعلن صندوق إعادة إعمار ليبيا أن نسبة الإنجاز في مشروعي إنشاء جسري طريق طبرق ووسط المدينة في أجدابيا، قد وصلت إلى 70%، مما يبين حجم الهمة العالية و الإنجاز الملموس الذي يحققه صندوق إعادة الإعمار.