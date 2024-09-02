تمكين المرأة بالبعثة الأممية يناقش تحديات المشاركة السياسية للنساء

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أكدت ممثلات عن الحركة السياسية لنساء فزان على أهمية الدور الذي يمكن ويجب أن تضطلع به المرأة في الانتخابات البلدية القادمة.

ارتفاع نسبة الناخبات في الجنوب

وبحسب بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، نظم قسم تمكين المرأة التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع لمكتب دعم وتمكين المرأة، وتم خلاله تسليط الضوء على الجهود المبذولة في حشد النساء وتشجيعهن على المشاركة بالحياة السياسية على مستوى مجتمعاتهن المحلية.

وتشير إحصاءات تسجيل الناخبين الرسمية للمجالس البلدية الستين الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أن نسبة الناخبات المسجلات في بلديات الجنوب بلغ 36 في المئة، بزيادة 6 نقاط عن المعدل الوطني الذي وصل إلى 30% من إجمالي المسجلين.

وتعتبر رباب شلقم، رئيسة الحركة السياسية لنساء فزان، أن “التأكد من وجود حضور قوي للمرأة في الانتخابات البلدية القادمة، واستعداد المترشحات للسباق الانتخابي سياسيًا، هي أهداف ضرورية لتغيير الحالة الراهنة لليبيا وتطوير بلدياتنا”.

تشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية

في حين أكدت رجاء محمود، عضو الحركة، من جانبها أن حراكهم “يركز أساسًا على تشجيع المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا عمومًا وفزان على وجهٍ خاص،” مضيفةً أن أهداف لقائهم مع بعثة الأمم المتحدة للدعم هو “بحث سبل التعاون لتعزيز الدور المهم للمرأة في حل الأزمة الليبية الراهنة عبر المشاركة الفعالة للنساء في الحوار السياسي والانتخابات المقبلة”.

هذا وقد تأسست الحركة السياسية لنساء فزان في أواخر عام 2023، من قبل حوالي 20 سيدة ليبية من نساء بلديات براك الشاطئ، وسبها، وتراغن، ومرزق، وغات لتنسيق العمل على تمكين المرأة الليبية وتحضيرها للحياة السياسية وخصوصًا في المنطقة الجنوبية، وفقًا لشلقم.

وتقر ريم فلوح، مسؤولة قسم تمكين المرأة التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالصعوبات التي تواجهها النساء في جميع أنحاء ليبيا عند محاولتهن المشاركة في الحياة السياسية ومجتمعاتهن، وتؤكد على اهتمام البعثة “بالاستماع إلى خطط وأهداف الحركة السياسية لنساء فزان، لأنها تطلعنا على العمل المطلوب. وكانت السيدة ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، والقائمة بأعمال رئيس البعثة، أكدت في إحاطتها لمجلس الأمن مؤخرًا، أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف للمساعدة في تعزيز مشاركة المترشحات من خلال شتى الوسائل”، بحسب البيان.

وأكدت فاطمة الشريف، العضو في الحركة السياسية لنساء فزان، أن منظمتهن “تحاول إعداد نساء المنطقة الجنوبية سياسيًا وتوفير التدريبات اللازمة ليصبحن قادرات على خوض غمار العمل السياسي إلى جانب أشقائهن الرجال، والمساهمة في تجنيب بلادنا ويلات الحروب من خلال تعزيز التهدئة والاستقرار”.