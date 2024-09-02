المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة بحقل الفيل

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إعلان القوة القاهرة بحقل الفيل الواقع جنوب غرب البلاد، بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

تراجع إنتاج النفط

وقالت المؤسسة في بيان إن سبب الإعلان عن هذه الخطوة جاء نتيجة “للظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط الخام في مليتة، والتي منعتها من القيام بعمليات تحميل النفط الخام”، مبينة “أن بعض هذه الظروف المتعلقة ستؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام في حقل الفيل للنفط الخام وتوقفها”.

وتابع البيان “بناءً على أحكام القوة القاهرة في القانون المدني الليبي، تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط هذه الظروف خارجة عن سيطرتها ولا يمكن منعها مما يدعوها إلى إعلان القوة القاهرة في حقل الفيل للنفط الخام اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024”.

وأوضحت أن ” حالة القوة القاهرة لن تنطبق على عمليات تحميل الهيدروكربونات الأخرى”، مشيرة إلى أنها “ستقوم بإخطار (الشركات والمتعاملين) بالعودة إلى الوضع الطبيعي بمجرد زوال الظروف التي تسببت في القوة القاهرة”.

وأثر قرار إيقاف العمل بالحقول النفطية الليبية، وإعلان القوة القاهرة على أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت أسعار بسبب نقص الإمدادات من الحقول النفطية الليبية، وأوضح استراتيجي السوق في (آي جي)، ييب جون رونغ،أنه بعد ارتفاع أسعار النفط على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقف الإنتاج في ليبيا، فإن المشاركين في السوق يترددون الآن في تقييم المزيد من التطورات.

وعلى الصعيد المحلي، أثر قرار إقفال الحقول النفطية على أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية أمام الدينار الليبي، إذ ارتفع سعر الدولار بشكل كبير ولم ينزل عن مستوى 7 دينار، من بعد هذا القرار إلى جانب قرار تنحية الصديق الكبير من إدارة مصرف ليبيا المركزي، ليعاني المواطن الليبي أزمات متتالية.