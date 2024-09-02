الطرابلسي يبحث تأمين وتوزيع الوقود في المنطقة الغربية

ناقشَ عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، جهود تأمين وتوزيع الوقود في المنطقة الغربية.

وركزَ اجتماع الطرابلسي مع مديري الأمن وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، على متابعة أداء مديري الأمن في المناطق المعنية بعملية توزيع الوقود، إذ شدد الطرابلسي على أهمية العمل الجاد من قبل اللجنة لتقديم الخدمات للمواطنين وحل المشكلات التي تواجههم في الحصول على الوقود.

كما أشار الطرابلسي إلى أن الوزارة أصدرت توجيهات واضحة لمديري الأمن بتأمين محطات الوقود والإشراف المباشر على عملية التوزيع، مؤكدًا على أنّ الوزارة وفرت الدعم اللازم لكافة مديريات الأمن في المنطقة الغربية لضمان سير العملية بنجاح.

كما أكد الطرابلسي على موقفه الرافض لأي تدخل خارجي في عمل الشرطة، موضحًا أن دور الشرطة أساسي في ضمان وصول الوقود إلى المواطنين بسلامة ويسر.

وفيما سبق… أعلنَ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، بدء تنفيذ خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس، تتضمن تولي وزارة الداخلية مهام تأمين مقر رئاسة الوزراء وجميع مؤسسات الدولة.

وأكد الطرابلسي في مؤتمرٍ صحفي على أنّ أجهزة المخابرات والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى النجدة والأجهزة الشرطية، هي الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمين هذه المؤسسات.

وأشار الطرابلسي إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيكون تحت حماية وتأمين وزارة الداخلية، مؤكدًا عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن نية بعض التشكيلات المسلحة اقتحام المصرف أو السيطرة عليه.