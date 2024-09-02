الزيداني يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استراتيجية الأمن المائي

أخبار ليبيا 24

التقى محمد الزيداني وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفي كيمخادزي، وذلك لبحث التعاون المشترك ببرامج تنموية، منها استراتيجية الأمن المائي المزمع إطلاقها قريبا.

تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية

وبحسب بيان الوزارة، بحث اللقاء آلية العمل المشترك خلال المرحلة القادمة و المشروعات القائمة بين الطرفين ومن بينها إستراتيجية الأمن المائي المزمع إطلاقها خلال الفترة القريبة القادمة، إذ أعربت صوفي عن امتنانها بحفاوة الاستقبال وسعادتها بالعمل في دولة ليبيا، مؤكدة على أهمية العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا، ونوهت إلى أهمية المشروعات المشتركة بين الطرفين من بينها مشروع تعزيز القدرات وبرنامج بناء السلام وتعزيز الصمود المحلي وغيرها من المشروعات.

وأشادت صوفي “بجهود وزارة التخطيط في متابعة أهداف التنمية المستدامة وعرضها للتقرير الوطني الطوعي الثاني لعام 2024م في أعمال المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024 الذي عُقدَ تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال هذا العام، كما أكدت صوفي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يعمل كشريك أساسي لحكومة الوحدة الوطنية من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (2023 – 2025)، ومن خلال البرنامج القطري لذات الفترة”، وفقا للبيان.

كذلك أبدت جملة من الاستفسارات حول التمويلات المطلوبة لصناديق إعادة الإعمار، مؤكدة التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعهداته بتوفير التمويل اللازم للمشاركة، ووجهت في ختام حديثها شكرها لوزير التخطيط المكلف وخبراء وزارة التخطيط على النقاش المثمر الذي جرى خلال اللقاء، ثم ختم الوزير المكلف اللقاء بتوجيه شكره إلى الشريك الدولي على تعاونه المثمر مؤكداً التزام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بتعهداتها بشأن ملفات إعادة إعمار المناطق المستهدفة بصناديق إعادة الإعمار.