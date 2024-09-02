ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

سجلتْ أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية مقابل الدينار تغيرات طفيفة اليوم مقارنة بالأسعار السابقة، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق.

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعًا طفيفًا إلى 7.10 دينار مقارنةً بالسعر السابق وصل إلى 7.08 دينار، في حين انخفض سعر اليورو بشكل طفيف إلى 7.69 دينار مقارنة بالسعر السابق 7.71 دينار.

في المقابل، بقي سعر الجنيه الإسترليني (الباوند) مستقرًا عند 8.75 دينار دون أي تغيير عن السعر السابق.

كما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 418 دينارًا، بزيادة قدرها دينار واحد عن السعر السابق الذي كان 417 دينارًا، أما الليرة التركية فقد استقرت عند سعر 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي ظل ثابتًا عند 2.15 دينار.

وفيما يخص الحوالات إلى تركيا، ارتفع السعر قليلاً ليصل إلى 7.15 دينار مقارنةً بـ7.11 دينار سابقًا.

كما شهدت الحوالات إلى دبي ارتفاعًا مماثلًا من 7.10 دينار إلى 7.14 دينار.

ويعيش القطاع المصرفي في ليبيا حالة من الفوضى، فبعد قرار المركزي إغلاق وإيقاف أعماله وخدماته كافة، مشترطًا أن استئناف الأعمال مرتبط بالغفراج عن موظف المصرف، فجّر المجلس الرئاسي قرارًا صادمًا بإقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين بديل له، إلا أن الكبير تشبث بمنصبه مدعومًا من البرلمان، معتبرًا أن قرارات الرئاسي هي والعدم سواء… في ظل استنكار العديد من الجهات الرسمية السياسية والاقتصادية منها.