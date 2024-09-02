الأرصاد: سُحب رعدية ممطرة على أقصى الجنوب

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن يستمر تواجد السحب الرعدية الممطرة في التكاثر من حين لآخر على مناطق أقصى الجنوب وبعض مناطق الشمال، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا على المناطق الغربية بدءًا من اليوم.

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب الرعدية مساء الغد على مناطق الجبل الغربي وجنوبه، حيث يتوقع سقوط أمطار جيدة قد تؤدي إلى سيول وجريان بعض الأودية المحلية والرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا بفعل تأثير الرياح الهابطة من الخلايا الرعدية، أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح بين 32-34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35-38 درجة مئوية على الدواخل، مع توقع زيادة في درجات الحرارة غدًا.

توقعت الأرصاد أن تسقط اليوم أمطار رعدية جيدة على مناطق المرج، الجبل الأخضر، درنة وبعض مناطق الدواخل، مما قد يتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29-33 درجة مئوية في أغلب المناطق.

من المتوع أن تستمر السحب الرعدية في التكاثر من حين لآخر على مناطق الجفرة والمناطق الحدودية مع تشاد والنيجر (جبال تبستي – العوينات)، حيث يتوقع سقوط أمطار متفرقة وجيدة قد تتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية، وستمون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38-41 درجة مئوية، مع ارتفاع متوقع غدًا.

تتكاثر السحب الرعدية من حين لآخر على المناطق الحدودية مع السودان وتشاد (جبال تيبستي – جبل العوينات – السارة – جنوب الكفرة)، حيث يتوقع سقوط أمطار متفرقة وجيدة أحيانًا، قد تتسبب في سيول وجريان الأودية المحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا بفعل تأثير الرياح الهابطة من الخلايا الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37-41 درجة مئوية، بحسب الأرصاد.