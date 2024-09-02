استئناف تشغيل مصنع البرج للإسمنت بدءاً من الغد الثلاثاء

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عقد الصديق الصور النائب العام، اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات؛ وعميد بلدية زليتن ومملثيْن عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت، وذلك للاتفاق على استئناف العمل بمصنع البرج للإسمنت ابتداءاً من يوم الغد الثلاثاء.

إعادة تشغيل مصنع البرج للإسمنت

وبحسب بيان مكتب النائب العام، أكد الصور في الاجتماع إلى أهمية صناعة الإسمنت من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ وآثار وقف نشاط مصنع البرج على الطاقة التصميمية للصناعة في البلاد، ودواعي تنسيق آلية تكفل الموازنة بين حقوق عمال المصنع وبين انتظام البناء والتشييد في البلاد، وأوضح “أن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على حسن امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل، والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال إعداد مضبطة تحمل ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.

من جهته أكَّد مفتاح حمادي عميد بلدية زليتن على ضرورة إيفاء الشركة بالتزاماتها تجاه التنمية المحلية، وتطبيق مباديء الحوكمة، وعلى الأخص توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع، والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها، وضمان حق المساواة بين المستهلكين والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج.

من جانبه أجاب رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤلات ممثلي العمال، ثم استعرض رؤية مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة، واختتم الاجتماع بتحرير مستند تضمّن اتفاق ممثلي العمال، ومسؤول البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة، واستئناف عمل مصنع البرج بدءًا من يوم الثلاثاء، وفقا للبيان.