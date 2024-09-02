تعرّف على السلع الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا

تواجهُ ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة تفاقمت بفعل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتدني قيمة الدينار؛ مما انعكسَ بشكلٍ مباشر على حياة المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية التي شهدت زيادات ملحوظة من يناير حتى يوليو 2024.

منذ أغسطس من العام 2023.. بدأ سعر الدولار يرتفع شيئًا فشيئًا في السوق الموازية مسجلاً مستوياتٍ قياسية، إذ وصل في بعض التعاملات على مستوى 8 دنانير قبل أن يعاود الانخفاض ويستقر عند مستوى 7.10 دينار… وإلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية، عمّقت حالة عدم الاستقرار السياسي، والقيود المفروضة على العملات الأجنبية من أزماتِ المواطنين، وانظمتْ مؤخرًا أزمة ارتفاع تكلفة السلع الأساسية التي تعتمد عليها الليبيون..

فبحسبِ تقرير عن برنامج الأغذية العالمي، ارتفعت قيمة السلة الغذائية في ليبيا بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى يوليو، ومن أبرز الزيادات التي شهدتها السلع الأساسية:

الطماطم: ارتفعت بنسبة 85.9%، وهي واحدة من السلع الأساسية في المائدة الليبية.

البطاطا: ارتفعت بنسبة 17.2%، إذ تعتبر هي الأخرى من المواد الغذائية الرئيسية.

البصل: سجل هو الآخر ارتفاعًا بنسبة 15.5%

المعكرونة: ارتفعت بنسبة 11.7%، مما يشير إلى زيادة في تكلفة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، والتي تعتمد على الواردات بشكلٍ رئيس.

لا شك بأنَ الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية زاد من معاناة المواطنين إذ أصبح تأمين الاحتياجات اليومية تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر في ظلِ تراجع القوة الشرائية للدينار.