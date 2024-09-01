وصول ناقلة إلى ميناء بنغازي بحمولة 30 ألف طن من الوقود

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة للنفط عن رسو الناقلة «مينيرفا رايتا» على الرصيف النفطي بميناء بنغازي، لضخ حمولتها المقدرة بنحو 30 ألف طن من البنزين، في مساعٍ لإنهاء أزمة نقص الوقود في المدينة.

إنهاء أزمة شح الوقود

وأشارت الشركة إلى إتمام الربط بين نقطة تعبئة الغاز الفورية بمستودع مصراتة النفطى وشبكة أنابيب الغاز.

وأوضحت الشركة عبر بيان على صفحتها بفيسبوك أن هذا الإجراء في إطار جهود شركة البريقة لتسويق النفط لتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود، وضمان توافره بشكل مستمر للمواطنين في المناطق الوسطى والشرقية” بعد أن أرهقت الأزمة المواطنين الذين ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات التوزيع منذ ساعات الفجر الأولى.

صيانة خطوط وأنابيب الغاز

وعلى جانب آخر، أعلنت الشركة عن ما وصفته بالإنجاز، إذ نجحت كوادر منسقية صيانة الخطوط والأنابيب النفطية التابعة لإدارة الصيانة في إتمام مشروع ربط تعبئة الغاز الفورية بمستودع مصراتة النفطى بشبكة أنابيب الغاز.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز سيسهم في تقليل أوقات الانتظار وزيادة كمية الغاز المتاحة بالسوق، مما يعزز من مكانة شركة البريقة كشريك موثوق في توفير الطاقة للمواطنين، ويعكس التوامها بتلبية احتياجات السوق المحلية.

اختبار تجريبي لمنظومة الإطفاء

وفي سياق آخر، على مستوى السلامة المهنية، قام فريق الإطفاء بمستودع السرير النفطي، بإجراء اختبار تجريبي لمنظومة الإطفاء، وذلك لغرض تحديد المشاكل والصعوبات التي قد تعرقل أداء المنظومة وأكدت الشركة أن النتائج كانت جيدة، وأضافت أنه تم تقييم سرعة استجابة شاحنة الإطفاء في حالات الطوارئ، إذ أثبتت كفاءتها وفي التعامل السريع مع الأحداث الطارئة، بحسب البيان.