«ميدل إيست آي» حكومة الدبيبة في لا تنوي التنحي عن السلطة

قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إن النزاع حول المصرف المركزي يكشف أن حكومة الوحدة منتهية الولاية بقيادة الدبيبة لا تنوي التنحي عن السلطة ويبدو أن قادتها يعملون على إحكام سيطرتهم على المؤسسات الأخرى على غرار مؤسسة النفط.

وجاء تقرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تحليلاً لأسباب تنحية الكبير من منصبه، فبحسب التقرير عزم الدبيبة والرئاسي تنحية الكبير من منصبه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي لأنه سهّل الإنفاق وتعاون مع شرق البلاد.

وصرح جلال حرشاوي، الخبير في الشأن الليبي بمعهد الخدمة الملكية، لموقع «ميدل إيست آي» قائلاً: «عائلة الدبيبة مصممة بشدة على البقاء في السلطة كعائلة»

وعن التحذيرات الدولية من تداعيات هذه الأزمة… أكدَتْ الخارجية الأمريكية – مكتب شؤون الشرق الأدني التابع لوزارة، على أن السُلطات الليبية مطالبة بضمان مصداقية مصرف ليبيا المركزي وحلّ الأزمة دون الإضرار بسمعته الدولية.

كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تتخذ الأطراف الليبية المعنية إجراءات تضمن الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وضمان استمراره في التعامل مع النظام المالي العالمي بدون مشكلات.

واعتبرتْ الخارجية الأمريكية أن القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات الليبية أدت إلى تزايد حالة عدم اليقين، مما دفع البنوك الأمريكية والدولية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي، وفي بعض الحالات أوقفت تلك البنوك تعاملاتها المالية حتى يتم تحديد القيادة الشرعية للبنك بوضوح.