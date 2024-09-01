مناقصة لتأمين لقاحات جدري القردة بواسطة اليونسيف

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في محاولاتها لتأمين كميات كبيرة من لقاح جدري القردة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) مناقصة ة طارئة لتأمين لقاحات «جدري القردة» للدول المتضررة من الأزمات، بالتعاون مع تحالف اللقاحات (جافي) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.

12 مليون جرعة لمواجهة خطر جدري القردة

وأوضح بيان مشترك لمنظمات، أنه بالإمكان إبرام اتفاقيات توفر 12 مليون جرعة من اللقاح حتى عام 2025، اعتماداً على القدرة الإنتاجية للمصنعين.

وقال بيان المنظمات إنه “بموجب المناقصة ستبرم (يونيسف) اتفاقيات توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات. وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعداد والمتطلبات التنظيمية”.

يشمل تعاون المنظمات لتأمين كميات كبيرة من اللقاح لمواجهة خطر جدري القردة، كل من تحالف اللقاحات ومنظمة الصحة للبلدان الأميركية، وكذلك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح البيان أن منظمة الصحة العالمية تقوم بمراجعة المعلومات التي قدمها المصنعون في 23 أغسطس (آب)، وتتوقع الانتهاء من مراجعة إدراج الاستخدام في حالات الطوارئ بحلول منتصف سبتمبر.

هذا وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر أغسطس عن أن جدري القردة، يشكل حالة طوارئ عاجلة في العالم، لاسيما مع تفشي المرض بين القارات، وأكثرها تأثراً القارة الأفريقية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة يشتبه في إصابتها بـ«جدري القردة» في الكونغو حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى 629 حالة وفاة بينما تم تأكيد أكثر من 150 حالة في بوروندي.