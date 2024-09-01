مفوضية الانتخابات: وزعنا أكثر من 135 ألف بطاقة ناخب حتى الآن

أعلنتْ مفوضية الانتخابات عن تجاوز عدد بطاقات الناخبين التي تم توزيعها حتى الآن حاجز الـ 135 ألف بطاقة، إذ بلغ الإجمالي 135.042 بطاقة.

ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فإن نسبة استلام البطاقات بلغت 64٪ من إجمالي المسجلين.

وفي تفاصيلِ توزيع البطاقات تشير إلى أن 94.196 من الناخبين الذكور قد استلموا بطاقاتهم، وهو ما يمثل 63٪ من إجمالي الذكور المسجلين.

وفي المقابل، حصلت 40.846 ناخبة على بطاقاتها، أي ما يعادل 66٪ من إجمالي النساء المسجلات، بحسب مفوضية الانتخابات.

وفي هذا الصدد… حققتْ نسبة استلام النساء لبطاقاتهن الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية ارتفاعًا ملحوظًا، فبحسبِ مفوضية الانتخابات وصلت نسبة استلام النساء إلى 58% من إجمالي المسجلات في سجل الناخبين، ما يعادل 35.615 ناخبة، وفق مفوضية الانتخابات.

وأوضحتْ مفوضية الانتخابات أن هذا النجاح يعكس الجهود المتميزة التي بذلتها سفيرات التوعية الانتخابية في البلديات المستهدفة، إذ أطلقت السفيرات حملات توعوية متنوعة تحت إشراف وحدة دعم المرأة، تضمنت حملات طرق أبواب، اتصالات هاتفية، مداخلات عبر الراديو، تواصل اجتماعي، وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والصحية والإدارية.

وفي هذا السياق، تعرب وحدة دعم المرأة عن تقديرها العميق لجهود سفيرات التوعية، مثمنةً روح المبادرة والتفاني في أداء المسؤولية الوطنية رغم التحديات التي واجهنها، داعيةً كافة النساء إلى الاستجابة لدعوات السفيرات والإسراع في استلام بطاقاتهن الانتخابية قبل انتهاء الفترة المحددة، بحسب منشور مفوضية الانتخابات.