مصر ترفع شكواها لمجلس الأمن بسبب التصعيد الإثيوبي بشأن سد النهضة

مصر: تصريحات آبي أحمد حول سد النهضة غير مقبولة وتمثل تهديداً للاستقرار

مصر تؤكد لمجلس الأمن انتهاك إثيوبيا لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي

مصر تدعو للتعاون الإقليمي لمواجهة السياسات الإثيوبية والتصدي للمخاطر

اللجنة العليا لمياه النيل تؤكد حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة

تشهد الأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي تطوراً جديداً مع إعلان مصر توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، في الأول من سبتمبر 2024. وجاء هذا التحرك الرسمي، الذي أعلنه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمثابة تعبير صريح عن قلق القاهرة المتزايد من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن استكمال المرحلة الخامسة من ملء السد، ونيته حجز كمية من مياه النيل الأزرق لهذا العام.

منذ بدء أزمة سد النهضة، سعت مصر جاهدة للتوصل إلى حل يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية. إلا أن التصرفات الإثيوبية، التي وصفها عبد العاطي في خطابه بأنها “سياسات أحادية”، تُعد خروجاً واضحاً عن القواعد الدولية المتعارف عليها. تتحدث مصر هنا عن انتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن خرق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021. في هذا السياق، تعتبر القاهرة أن إصرار إثيوبيا على استكمال بناء الهيكل الخرساني للسد دون التشاور أو التوافق مع دول المصب يشكل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

في ظل هذه الأجواء، تؤكد مصر مجدداً أنها لن تقبل بالسياسات الإثيوبية المزعزعة للاستقرار، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية في خطابه، مشدداً على أن تلك التصرفات تزرع بذور الفتنة في المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى التعاون والتكامل. إن هذه اللغة الحادة تعكس استعداد مصر للتصعيد الدبلوماسي في حال استمرار أديس أبابا في تجاهل مطالبها، وهو ما يتسق مع التحذيرات السابقة التي أطلقتها القاهرة على لسان قياداتها.

مصر تحذر مجلس الأمن من تصعيد إثيوبيا بشأن سد النهضة وتؤكد رفضها للسياسات الأحادية، مع التأكيد على حقها في الدفاع عن أمنها المائي

الضغط الدولي والتدخل المطلوب:

يتضح أن مصر، بتوجهها إلى مجلس الأمن، تسعى إلى كسب دعم دولي للضغط على إثيوبيا لإعادة النظر في سياساتها. ويبدو أن القاهرة تأمل في أن تلعب الدول الكبرى دوراً أكثر فاعلية في دفع أديس أبابا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وإعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح. مصر تُظهر بهذا التحرك أنها على استعداد لتحمل تبعات المواجهة الدبلوماسية، طالما أن ذلك يضمن حماية حقوقها ومصالحها في مياه النيل.

دعوات للتعاون الإقليمي:

تدرك مصر أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون. ولذلك، تضمنت الرسالة التي وجهتها القاهرة لمجلس الأمن دعوة لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، والعمل على تحقيق التنمية المشتركة التي تحقق رخاءً وازدهاراً للجميع. تأكيد مصر على ضرورة التعاون يهدف إلى خلق بيئة إقليمية تشجع على الحوار البناء، وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى أزمات أشد.

التحركات الداخلية واللجنة العليا لمياه النيل:

على المستوى الداخلي، كانت مصر قد بدأت تحضيراتها لمواجهة أي تصعيد محتمل. الاجتماع الأخير للجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس الوزراء، جاء ليؤكد على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك. اللجنة ناقشت أيضاً سبل تعزيز التعاون الإقليمي، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول بديلة تعزز من الشراكات التنموية وتساهم في تهدئة التوترات.

مستقبل الأزمة:

ومع تزايد تعقيد الموقف، يبقى السؤال حول ما إذا كان التدخل الدولي سيؤدي إلى تغيير حقيقي في سياسات إثيوبيا أم لا. إذا استمرت أديس أبابا في تجاهل الدعوات للتعاون، فإن المنطقة قد تواجه موجة من التوترات التي قد تؤثر ليس فقط على الدول المعنية، بل على استقرار القارة الأفريقية بأكملها. هنا، تأتي أهمية دور مجلس الأمن، الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول في الأزمة، إذا ما تبنى موقفاً واضحاً يدفع نحو التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.

إن الأزمة حول سد النهضة ليست مجرد نزاع على الموارد المائية، بل هي مسألة أمن قومي ووجودي لدول المصب. من هنا، فإن الحل لن يكون عبر التهديدات أو فرض الأمر الواقع، بل من خلال الحوار والتعاون الصادقين. مصر، بخطابها لمجلس الأمن، تفتح الباب أمام العالم ليكون شاهداً على تصرفات تُهدد بأكثر من مجرد نقص في المياه، بل تهدد بفقدان الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية. وفي النهاية، يبقى الأمل معقوداً على أن تسود الحكمة، وأن يجد الجميع طريقاً لتحقيق التنمية المستدامة والسلام المنشود.