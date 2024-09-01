مانشستر سيتي يتألق.. آرسنال يتعثر وبورنموث يفاجئ إيفرتون بفوز مثير

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز الثالث على التوالي في الدوري

التعادل يحكم لقاء آرسنال وبرايتون وسط طرد ديكلان رايس

ريمونتادا بورنموث تطيح بآمال إيفرتون في الفوز الأول

أستون فيلا يتفوق على ليستر سيتي في لقاء مثير

الدوري الإنجليزي: صراع القمة وتألق الفرق

الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أكثر البطولات إثارة وجاذبية في عالم كرة القدم، يستمر في جذب أنظار عشاق اللعبة حول العالم. ومع انطلاقة قوية للموسم الجديد، يبرز مانشستر سيتي بقيادة مدربه الفذ بيب جوارديولا كنجم ساطع في سماء البطولة، بينما تسعى الفرق الأخرى لكسر هيمنته وتحقيق المجد.

مانشستر سيتي ومواصلة الهيمنة

لم يكن مفاجئاً أن يواصل مانشستر سيتي عروضه القوية في بداية الموسم، محققاً فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1. في مباراة شهدت تألق النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي سجل “هاتريك” ليؤكد أنه القناص الذي لا يرحم. افتتح هالاند التسجيل في الدقيقة العاشرة، مستغلاً تمريرة متقنة من زميله فيل فودين. لكن وست هام، على الرغم من البداية المتواضعة، استطاع تعديل النتيجة بهدف من خطأ دفاعي لمانشستر سيتي، حين سجل المدافع روبين دياز بالخطأ في مرماه.

الضغط المستمر لسيتي لم يترك مجالاً للخصم للتنفس، حيث عاد هالاند في الدقيقة 30 ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، مؤمناً تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني، حاول وست هام استغلال بعض الثغرات في دفاع السيتي، وكاد محمد قدوس أن يسجل هدف التعادل، لكن الحظ لم يكن حليفه حيث اصطدمت كرته بالعارضة.

رغم المحاولات العديدة، أثبت مانشستر سيتي تفوقه التام، وأضاف الهدف الثالث عبر هالاند مرة أخرى ليكمل “الهاتريك” ويعتلي ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف. هذه النتيجة رفعت رصيد مانشستر سيتي إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، مما يعزز من فرصهم في الحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

“مانشستر سيتي يواصل تألقه بثلاثة انتصارات متتالية، آرسنال يتعثر أمام برايتون، وبورنموث يقلب الطاولة على إيفرتون بفوز مثير.”

تعثر آرسنال وتألق برايتون

على الجانب الآخر، شهد ملعب الإمارات تعثراً لآرسنال أمام برايتون بنتيجة 1-1. المباراة بدأت بشكل جيد للنادي اللندني الذي افتتح التسجيل عن طريق الألماني كاي هافيرتس في الدقيقة 38، لكن المباراة سرعان ما تغيرت بعد طرد ديكلان رايس في الدقيقة 48، مما أجبر “المدفعجية” على اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

برايتون، الذي لم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم، استغل النقص العددي لآرسنال ونجح في تعديل النتيجة عبر البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 58. بهذا التعادل، رفع كلا الفريقين رصيدهما إلى 7 نقاط، لكن برايتون احتل المركز الثاني بفارق الأهداف، مما يعكس تطور الفريق تحت قيادة المدرب الشاب.

ريمونتادا بورنموث تطيح بإيفرتون

وفي مواجهة دراماتيكية أخرى، تمكن بورنموث من تحقيق “ريمونتادا” مثيرة أمام إيفرتون. بعد أن كان متأخراً بهدفين، نجح الفريق في قلب الطاولة على مضيفه وسجل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة، ليحسم اللقاء بنتيجة 3-2. هذه النتيجة تعكس الروح القتالية لبورنموث وقدرتهم على قلب الأمور في اللحظات الحاسمة، مما يجعلهم أحد الفرق المثيرة للمراقبة هذا الموسم.

استون فيلا يحقق فوزاً ثميناً خارج الديار

استون فيلا أيضاً لم يكن بعيداً عن الإثارة، حيث حقق فوزاً ثميناً على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد. المباراة كانت مثيرة في تفاصيلها، حيث افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق الوافد الجديد أمادو أونانا، وأضاف الهدف الثاني زميله في الدقيقة 64، قبل أن يقلص ليستر الفارق بهدف متأخر، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.

الصراع على القمة والسباق نحو اللقب

ومع مرور الجولات، يبقى الصراع على القمة مفتوحاً على مصراعيه. الفرق الكبرى تسعى لتحقيق الفوز والحفاظ على مواقعها في المقدمة، بينما الفرق الصاعدة والجديدة تبذل قصارى جهدها لإثبات نفسها في دوري يعد الأصعب والأكثر تنافسية في العالم. الجماهير تنتظر بفارغ الصبر كل جولة لمعرفة من سيتصدر ومن سيتراجع في هذا السباق المحموم نحو اللقب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 بعد المرحلة الثالثة كاملاً:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 3 3 0 0 9 2 +7 9 2 برايتون 3 2 1 0 6 2 +4 7 3 آرسنال 3 2 1 0 5 1 +4 7 4 ليفربول 2 2 0 0 4 0 +4 6 5 برينتفورد 3 2 0 1 5 4 +1 6 6 أستون فيلا 3 2 0 1 4 4 0 6 7 بورنموث 3 1 2 0 5 4 +1 5 8 نوتنجهام فورست 3 1 2 0 3 2 +1 5 9 توتنهام 2 1 1 0 5 1 +4 4 10 نيوكاسل يونايتد 2 1 1 0 2 1 +1 4 11 فولهام 3 1 1 1 3 3 0 4 12 تشيلسي 2 1 0 1 6 4 +2 3 13 مانشستر يونايتد 2 1 0 1 2 2 0 3 14 وست هام 3 1 0 2 4 5 -1 3 15 ليستر سيتي 3 0 1 2 3 5 -2 1 16 إيبسويتش تاون 3 0 1 2 2 7 -5 1 17 وولفرهامبتون 3 0 1 2 3 9 -6 1 18 كريستال بالاس 2 0 0 2 1 4 -3 0 19 ساوثهامبتون 3 0 0 3 1 5 -4 0 20 إيفرتون 3 0 0 3 2 10 -8 0