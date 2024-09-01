علماء يتوصلون إلى إنتاج المياه باستخدام تربة القمر

أخبار ليبيا 24

اكتشافات العلم لا تنتهي، وفي كل مرة يبهرنا العلماء بأبحاث جديدة مبهرة، إذ اكتشف علماء صينيين طريقة مبتكرة باستخدام تربة من القمر جلبتها بعثة في عام 2020، لإنتاج كميات كبيرة من المياه.

إنتاج كميات كبيرة من المياه

مثلت بعثة مركبة “تشانغ آه-5” الصينية في عام 2020 المرة الأولى التي يحصل فيها البشر على عينات من القمر في 44 عاما. وقال التلفزيون الصيني إن باحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة اكتشفوا أن المعادن الموجودة في “تربة القمر” هذه تحتوي على كميات كبيرة من الهيدروجين الذي يتفاعل مع عناصر أخرى عند تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة جدا فينتج بخار الماء.

وأوضح التلفزيون الصيني “بعد ثلاث سنوات من البحث المدقق والتحقق المتكرر، اكتُشفت طريقة جديدة تماما لاستخدام تربة القمر لإنتاج كميات كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن توفر أساس تصميم مهما لبناء محطات بحوث علمية على القمر ومحطات فضائية في المستقبل”.

وبحسب التلفزيون الصيني سيتمكن العلماء باستخدام طن واحد من تربة القمر، من إنتاج ما بين 51 و76 كيلوجراما من الماء، أي ما يزيد عن 100 زجاجة ماء سعة الواحدة نصف لتر، أو ما يعادل استهلاك 50 شخصا من مياه الشرب في اليوم.

وحددت وكالة الفضاء الصينية عام 2035 موعدا لبناء “محطة أساسية” على القطب الجنوبي للقمر، ثم إضافة محطة فضائية تدور حول القمر بحلول عام 2045.

قد تساهم هذه الاكتشافات العلمية، على المساعدة لتخفيف من أزمة المياه، الصالحة للاستخدام البشري التي تهدد مستقبل البشر على الأرض.