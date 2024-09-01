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«رويترز»: حقول السرير والمسلة والنافورة تتلقى تعليمات باستئناف الانتاج

«رويترز»: تؤكد استئناف إنتاج النفط في 3 حقول

1 سبتمبر، 2024 11:24 ص
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النفط
النفط

 

أخبار ليبيا 24

أكدتْ وكالة «رويترز» للأنباء، أن حقول النفط في السرير والمسلة والنافورة تلقت تعليمات لاستئناف عمليات الإنتاج.

ووفقًا لما نقلته «رويترز» ذكر المهندسون العاملون في هذه الحقول أن الأوامر بالعودة إلى العمل قد صدرت من إدارة الشركة، دون تقديم تفسير لهذا القرار.

وفي الـ26 من أغسطس المنصرم، أعلنتْ الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، عن إغلاق جميع حقول النفط وتوقف عمليات الإنتاج والتصدير، وذلك على خلفية محاولات بعض الهيئات السياسية لتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

بدورها أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق بعض الحقول الأسبوع الماضي أدى إلى فقدان 63% من إجمالي الإنتاج.

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.

المؤسسة-الوطنية-للنفط
المؤسسة-الوطنية-للنفط

مؤسسة النفط وفي بيانٍ بالخصوص، أشارتْ إلى أن فرقها الفنية تعمل حاليًا على تقليل الأضرار بقدر الإمكان، مع محاولة تخفيف آثارها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات.

وفي بيانٍ سابق… كشفت مؤسسة النفط عن تجاوز خسائر إغلاق النفط رالغاز في ليبيا حاجز الـ120 مليون دولار خلال 3 أيام فقط.

المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط

وبحسبِ مؤسسة النفط، خسرت ليبيا خلال 3 أيام من الإغلاق أكثر من 1.504 مليون برميل من النفط الخام جراء التوقف، بحسب منشورها.

ووفقًا لمؤسسة النفط، تقلص الإنتاج من مستوى 1.279 مليون برميل إلى 591 ألف برميل يوميًا.

مؤسسة-النفط-
مؤسسة-النفط-

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، قد أعلنت حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر؛ وذلك ردًا على ما وصفتهُ بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، وهي اعتداءات تم تحريضها وتسهيلها من قبل المجلس الرئاسي الذي تتهمه الحكومة بأنه منتحل للصفة القانونية، بحسبِ البيان.

1 سبتمبر، 2024 11:24 ص
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