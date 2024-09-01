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بلومبرغ: إعادة تشغيل بعض الحقول النفطية لإمداد المصافي والمحطات المحلية

استمرار إيقاف تصدير النفط للخارج

1 سبتمبر، 2024 5:29 م
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

بعد أن أعلنت الحكومة الليبية عن إيقاف الحقول والموانئ النفطية، على خلفية تنحية الصديق الكبير من رئاسة المصرف المركزي، كشفت  وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن السبب في عودة بعض الحقول للخدمة من جديد.

إعادة تشغيل بعض حقول الخليج العربي

وقالت الوكالة أن حقل السرير، الذي تبلغ طاقته 145 ألف برميل يوميا، قد استأنف العمل بالفعل، في حين تلقت منشأتي المسلة والنافورة تعليمات مماثلة، بهدف إمداد المصافي والمحطات المحلية وليس للتصدير الخارجي.

وأضافت الوكالة أن إنتاج شركة واحة للنفط استمر في الانخفاض إلى 96200 برميل يومياً من مستواه الطبيعي البالغ 320 ألف برميل، ليبلغ انخفاض الإنتاج اليومي للبلاد حوالي 450 ألف برميل يومياً.

وتأثرت أسواق النفط العالمية بنقص الإمدادات الليبية، وبحسب الوكالة  ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل في اليوم الذي دعت فيه الحكومة الليبية،  إلى وقف الإنتاج بالكامل الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار النفط بعد تراجعها، لتغلق عند أقل من 79 دولارا للبرميل يوم الجمعة، بسبب المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وخلال الأشهر الماضية عملت المؤسسة الوطنية للنفط على رفع الإنتاج المحلي، ليصل إلى مليون برميل يوميا من النفط الخام، إذ تتبع المؤسسة عدد من الخطط الاستراتيجية لإعادة زيادة الإنتاج، وتعتبر ليبيا الدولة الأولى على مستوى القارة الأفريقية إنتاجا للنفط، ضمن تحالف أوبك.

إلا أن الأزمة الأخيرة أثرت على السوق العالمية، وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ وسط مخاوف من طول المدة التي ستبقى فيها الحقول الليبية مغلقة.

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1 سبتمبر، 2024 5:29 م
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