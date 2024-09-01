المملكة المتحدة البريطانية: أزمة المصرف المركزي تعقد علاقات ليبيا مع البنوك الدولية

أخبار ليبيا 24

دعت المملكة المتحدة البريطانية السلطات الليبية إلى توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي، وإنهاء الأزمة الحالية التي “تعقد بشدة علاقات ليبيا مع البنوك الدولية”.

الدعوة لإيجاد حل نهائي لأمة المصرف المركزي

عبر منشور للسفارة البريطانية على موقع إكس، نشرت فيه بيان وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة هيمش فولكنر، دعت إلى “سرعة الاتفاق على عملية سياسية لضمان قيادة فعالة وشفافة في البنك المركزي”.

وأوضح البيان أن “هناك مخاوف متزايدة بشأن أزمة المصرف المركزي، بما في ذلك من المؤسسات المالية العالمية”.

وحث البيان جميع الأطراف للتعاون مع البعثة الأممية لإيجاد حل نهائي للأزمة “العمل بجدية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق بسرعة على عملية سياسية لضمان قيادة فعالة وشفافة في البنك المركزي”.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بعض البنوك “أوقفت معاملاتها المالية موقتا” مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بـ”إعادة تقييم” علاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأخيرة التي وصفتها بـ”الأحادية”.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها على أن “مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية”.

وأيد البيان دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف الليبية للعمل “بشكل عاجل” مع البعثة الأممية على إيجاد “حل سياسي يعيد قيادة كفؤة وموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة عن أصول المصرف، ويمكّنه من الوفاء بولايته، لدعم سبل العيش الاقتصادي لجميع الليبيين”.