المصرف المركزي يؤكد على التزامه بصرف رواتب شهر أغسطس

أخبار ليبيا 24

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن مواصلة عمله لمعالجة آثار أزمة السيولة المتراكمة من الفترات السابقة، والتي تتطلب بعض الوقت لحلها بشكل كامل.

العمل على صرف مرتبات أغسطس

وأوضح البيان، تأتي هذه الجهود في إطار التزام المصرف المركزي بصرف مرتبات شهر أغسطس، لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، وذلك بالتزامن مع التعليمات الصادرة لإدارة الإصدار بتوجيهات استكمال توزيع السيولة النقدية على كل المصارف التجارية.

وفي هذا السياق، شدد المصرف المركزي على أن أولوياته الحالية تتركز في إنجاز استحقاقات المواطنين الأساسية، ويؤكد أن مجلس الإدارة مكتملا، سيباشر اختصاصاته مستقبلاً للنظر في المسائل الاستراتيجية، وتطوير السياسات المالية والنقدية بما يتماشى مع تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، بحسب البيان.

الكبير يقترح أسماء أعضاء مجلس إدارة المركزي

وعلى جانب آخر، قدمَ الصديق الكبير، قائمة تضم أسماء سبع شخصيات لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لاختيار أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

تضم القائمة المقترحة الأسماء التالية:

أحمد فرج المرتضى الحاسي طارق فرج الورفلي بشير أبو القاسم معتوق وسام الساعدي الكيلاني علي عبد الرحمن ضوي عبد اللطيف البشير التونسي أبوبكر محمد الجفال

وبحسب مصدر من المجلس الرئاسي إن مهلة مجلسي النواب والدولة للتوافق على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي انتهت، وانتقل الاختصاص لحوار أوسع بإشراف بعثة الامم المتحدة بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

وأوضح المجلس الرئاسي أنه سيشارك في الحوار المزمع من أجل إيجاد حل شامل لحزمة القرارات الأحادية المتخذة والمخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق.