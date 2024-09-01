الكبير يقدم للبرلمان قائمة مرشحي مجلس إدارة المصرف المركزي

قدمَ الصديق الكبير، قائمة تضم أسماء سبع شخصيات لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لاختيار أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وبحسبِ الاقتراح، تشمل القائمة المقترحة الأسماء التالية:

أحمد فرج المرتضى الحاسي طارق فرج الورفلي بشير أبو القاسم معتوق وسام الساعدي الكيلاني علي عبد الرحمن ضوي عبد اللطيف البشير التونسي أبوبكر محمد الجفال

ووفقًا لمحاطبة الكبير للبرلمان، تمّ التأكيد على ضرورة إصدار القرار في أسرع وقت ممكن لتمكين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من مباشرة أعماله.

كما اقتراح الكبير في خطابه تأجيل عضوية وكيل وزارة المالية في مجلس الإدارة إلى حين إشعار آخر.

وفي وقتٍ سابق… أقدمَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي على إحالة الصديق الكبير – محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد.

وأوضحَ المنفي، رئيس المجلس الرائسي أن إقالة الكبير من منصبه وإحالته للتقاعد جاء بناءً على وصول الكبير إلى سن التقاعد القانونية اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، داعيًا الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

وكان الكبير قد كشفَ خلال مقابلةٍ أجرها مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن اضطراره لمغادرة ليبيا حفاظًا على سلامته الشخصية، موضحًا أن الظروف الأمنية تدهورت إلى حد لا يُطاق بسبب التهديدات المستمرة من قبل الميليشيات المسلحة، مما أجبره وعددًا من كبار موظفي المصرف على الهروب من ليبيا لتجنب التعرض للاعتداء أو القتل.

الكبير قال أيضًا في تصريحاتهِ للصحيفة البريطانية إن ترهيب هذه الميليشيات لم تقتصر على تهديد المسؤولين فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسة الترهيب ضد الموظفين وعائلاتهم.