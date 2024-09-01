الدينار أمام الدولار في السوق الموازية... تذبذب واستقرار نسبي

شهدتْ أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار تحركات طفيفة خلال الجلستين الأخيرتين مع تسجيل بعض الارتفاعات والانخفاضات في السوق الموازية.

و سجل سعر صرف الدولار تراجع قليلاً إلى 7.09 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7.12 دينار، مما يشير إلى استقرار نسبي للعملة الخضراء في السوق.

أما سعر اليورو، فقد انخفض بشكل طفيف من 7.75 دينار إلى 7.72 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 8.75 دينار دون تغيير.

وفيما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج، بناءً على أسعار السوق الموازية. فقد ارتفعت قيمة الحوالات إلى تركيا من 7.11 دينار إلى 7.13 دينار، بينما ارتفعت التحويلات إلى دبي من 7.10 دينار إلى 7.12 دينار.

من ناحية أخرى، شهد سعر كسر الذهب عيار 18 انخفاضًا طفيفًا من 419 دينارًا إلى 417 دينارًا، مما يؤكد وجود بعض التذبذب في سوق الذهب، الذي يرتبط عادة بتحركات أسعار العملات العالمية وأسعار النفط.

أما بالنسبة للعملات الإقليمية، فقد استقر سعر الليرة التركية عند 0.20 دينار دون تغيير يذكر، كما حافظ الدينار التونسي على استقراره عند 2.15 دينار، مما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.

ويعيش القطاع المصرفي في ليبيا حالة من الفوضى، فبعد قرار المركزي إغلاق وإيقاف أعماله وخدماته كافة، مشترطًا أن استئناف الأعمال مرتبط بالغفراج عن موظف المصرف، فجّر المجلس الرئاسي قرارًا صادمًا بإقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين بديل له، إلا أن الكبير تشبث بمنصبه مدعومًا من البرلمان، معتبرًا أن قرارات الرئاسي هي والعدم سواء… في ظل استنكار العديد من الجهات الرسمية السياسية والاقتصادية منها.