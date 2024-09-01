إنفو غرافيك | أعداد ونسب البطالة بين المهاجرين في ليبيا

مؤخرًا… أصبحتْ ليبيا مرفأ لتصدير المهاجرين غير الشرعيين على دول العالم، وباتتْ تشكّل نقطة جذب هامة للمهاجرين من الدول المجاورة بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والفرص الاقتصادية التي توفرها.

وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، فإن غالبية المهاجرين في ليبيا هم من أربع دول مجاورة، حيث تتوزع جنسياتهم على النحو التالي:

النيجر: يشكلون نسبة 25% من إجمالي المهاجرين.

مصر: تمثل 22% من المهاجرين.

السودان: يشكل السودانيون 20% من المهاجرين.

تشاد: يشكلون نسبة 11%

وعلى رغم قدوم هؤلاء المهاجرين بحثاً عن فرص عمل، إلا أن تقارير المنظمة الدولية للهجرة كشفت بياناتٍ صادمة ورصدت ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ. وفقاً لنفس التقرير:

نسبة البطالة بين النساء: بلغت نسبة البطالة بين النساء المهاجرات في ليبيا 56%، وهو ما يجسد حجم التحديات التي تواجهها النساء دخول سوق العمل.

نسبة البطالة بين الذكور: بلغ معدل البطالة بين الذكور المهاجرين 19%، وهو رقم لا يزال مرتفعاً ولكنه أقل بكثير مقارنةً بالنساء.

وبشكلٍ عام… يوثّق هذا التقرير مدى تعقيد التحديات التي يعيشها المهاجرون في ليبيا، والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات الدولية والمحلية لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لهم، بعيدًا عن مقترحات التوطين داخل الأراضي الليبية التي تحاول الدول الغربية فرضها على ليبيا رغم رفض السلطات الليبية ذلك.