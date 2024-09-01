البركي: لا تجوز الرحمة على من أزهق أرواح الأبرياء في البحر المتوسط

البركي: لا يجوز الرحمة على من تسبّب بموت آلاف الأبرياء.

الدفاع عن القتلة والمجرمين خطأ كبير.

الأطفال وأهاليهم يعانون لساعات قبل أن يغرقوا في قوارب غير صالحة.

يجب التوبة بعد رؤية نهاية المجرمين.

تحت سماء مليئة بالنجوم، تنبثق من أعماق البحر المتوسط قصص لا تُحصى من الألم والمعاناة، حيث تتجلى حكايات المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر. في هذا السياق، تتحدث الباحثة في شؤون الأمن والهجرة، د. ريم البركي، بلهجة حادة عن تلك الجرائم التي لا تُغتفر، مؤكدة أنه “لا تجوز الرحمة على من أزهق أرواح الأبرياء.” كلماتها تحمل صدىً عميقاً في قلوب من فقدوا أحبائهم في غياهب هذا البحر الغادر.

وتستطرد. ريم البركي في مقطع مرئي تحصلت عليه “أخبار ليبيا 24” قائلة: “لكن أنت تدافع عن شخص قاتل، أزهق أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء في عرض البحر. كيف يمكن أن يُغفر له ما اقترفته يداه؟” هنا، تضع البركي أصبعها على الجرح، متحدثة عن عبد الرحمن المعروف باسم “البيدجا”، المتهم بتجارة البشر والاتجار بمصائر الأبرياء. وتضيف: “ربنا يرحمنا برحمته، لكن يمكننا أن ندعو له بالمغفرة فقط إذا تاب وعاد عن جرائمه.”

د. ريم البركي تندد بجرائم “البيدجا” في البحر المتوسط، مؤكدة أن الرحمة لا تجوز لمن قتل الأبرياء وتدعو الجميع للتوبة وطلب المغفرة من الله.

إن معاناة الأطفال وذويهم، الذين ظلوا لساعات يعانون في قوارب الموت المتهالكة قبل أن يبتلعهم البحر، هي الصورة التي لا تغيب عن ذهن البركي. تقول: “لا أعرف عبد الرحمن شخصياً، لكني أعرف كيف أن الأطفال وأهاليهم يعانون لأجل ساعات في قارب غير صالح للإبحار قبل أن يغرقوا.” تضيف البركي إلى حديثها نبرة تحذير للأشخاص الذين قد يكونون قريبين أو مستفيدين من هذا الشخص: “قد يكون قريبك أو صديقك أو مستفيداً منه، لعلك تتوب بعد ما رأيت نهايته.”

تختم البركي حديثها بالدعاء، مُظهرةً تعاطفاً حقيقياً مع الضحايا: “أسأل الله لنا ولكم الهداية، وأسأل الله لكل من قُتل وأُغرق في البحر المتوسط الرحمة والمغفرة.” هنا، تتجلى مشاعرها الحقيقية كصوت صارخ من أجل العدالة والإنسانية، داعية الجميع إلى التوبة والتفكير بعمق في مصير هؤلاء الضحايا الأبرياء.