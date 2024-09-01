الأرصاد: أمطار وسُحب رعدية على مناطق الشمال الشرقي وأقصى الجنوب

أشارت توقعات مركز الأرصاد الجوية إلى احتمالية تكاثُر السحب على بعض مناطق الشمال الشرقي وأقصى مناطق الجنوب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد على معظم المناطق الغربية، بحسب الأرصاد.

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء قليلة السحب، بينما تتكاثر السحب الرعدية أحياناً على بعض مناطق الدواخل، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً صباح الغد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين (30-35)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

وفقَ الأرصاد من المتوقع أن تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحياناً، أما الرياح فستكون شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين(28-32)مْ تصل إلى (34)مْ على اجدابيا وراس لانوف.

حالة السماء ستتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجفرة و الشويرف ومن المتوقع أن تكون جيدة تصحبها خلايا رعدية على المناطق الحدودية مع «تشاد والنيجر» وجنوب القطرون مما قد تسبب في جريان بعض الأودية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى، تتراوح مابين (36–40)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد على غدامس والحمادة، بحسب الأرصاد.

بحسب الأرصاد ستشهد حالة السماء تكاثرًا للسحب من حين لآخر على المناطق الحدودية «جبال تيبستي – جبل العوينات – السارة» مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (36–39)مْ، بحسب الأرصاد الجوية.