افتتاح مستشفى زوارة المركزي بسعة سريرية تقدر بـ 450 سريراً

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خلال زيارته إلى بلدية زوارة افتتح رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مستشفى زوارة المركزي، كذلك التأكد من توفر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وللوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

سعة سريرية كبيرة لمستشفى زوارة

وأوضح بيان الحكومة، تابع لأبوجناح مراحل تجهيز مستشفى زوارة المركزي، أحد المشاريع الصحية في ليبيا التي بدأ العمل على تنفيذها عام 2009 ، ثم توقف إنجازها عام 2011، و استؤنف إنجازها ضمن المشاريع الصحية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

ويعتبر مستشفى زوارة المركزي، من أكبر مستشفيات المنطقة الغربية، وتبلغ سعته السريرية 450 سريرًا، وتم تجهيزه بإمكانيات متقدمة جدًا من حيث غرف العمليات، والأجهزة والمعدات الطبية، والعيادات الخارجية، وتم تزويده بمدرج للطيران.

وعلى هامش الزيارة التقى الوزير أعيان وحكماء ومسؤولي المؤسسات الصحية بالبلدية، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، حول المشاكل التي تواجه المواطنين للحصول على خدمات صحية لائقة ومتواصلة في مختلف التخصصات.

وخلال الأيام الماضية، افتتح أبوجناح قسمي المختبرات الطبية ومصرف الدم بمستشفى الأطفال التعليمي بطرابلس، بعد تجهيزها وفق أحدث المواصفات الطبية، رفقة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين، ومن المقرر أن تلبي الأقسام الجديدة الحاجة الملحة والمتزايدة لتوفير الدم للمرضى داخل المستشفى، بحسب البيان.

وأوضح البيان، مع تزامن افتتاح الأقسام الجديدة، أطلق المستشفى حملة تبرع بالدم تحت شعار “بدمك تنبض الحياة” لتعزيز مخزون أكياس الدم.