استهداف جديد لجماعة الحوثي في البحر الأحمر

نفذتْ جماعة الحوثي، هجومًا ضد سفينة شحن ترفع علم ليبريا في البحر الأحمر.

وبحسبِ ما كشفتهُ «وكالة فرانس برس» فقد أفادت قوة بحرية في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين انفجرا بالقرب منها.

وفي بيان بالخصوص أكد العميد يحيى سريع، الناطق باسم جماعة «أنصار الله» أن القوات المسلحة اليمنية شنت عملية عسكرية استهدفت السفينة «GROTON»في خليج عدن.

وأضاف سريع أن الهجوم أصاب السفينة بدقة، مشيراً إلى أن هذا الهجوم هو الثاني ضد السفينة، بعد استهدافها الأول في الثالث من أغسطس الجاري، حسبما نقلت «فرانس برس».

وفيما سبق… تمكنتْ عناصر القيادة المركزية الأميركية، من تدمير طائرتين مُسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، وذلك في ظرف 24 ساعة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «تبين أن تلك الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة» بحسب البيان.

وأرجعت القيادة الأمريكية سبب الهجوم إلى «قمنا بهذه الأفعال لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية» بحسب بيان القيادة.

وفيما سبق… تمكنتْ القوات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية من تدمير 7 مسيرات ومركبة تُسيطر عليها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، تُستخدم كمحطة للتحكم.