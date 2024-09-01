أدى إعلان القوة القاهرة في ليبيا وإغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى اهتزازات قوية في أسواق الطاقة العالمية، التي تعاني بالفعل من اضطرابات ناتجة عن عوامل متعددة.

وبحسبِ وكالة بلومبيرغ للأنباء، أدى إغلاق النفط في ليبيا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط العالمية، ففي البداية، ارتفعت الأسعار بـــــ2.9% وهو ما يمثّل حساسية الأسواق تجاه أي تعطل في إمدادات النفط الليبية.

وبعد أيام قليلة من استمرار الإغلاق، قفزت الأسعار بــ7% وبحسبِ كبار المحللين الاقتصاديين يعكس هذا الارتفاع أهمية النفط الليبي في الأسواق العالمية.

وتمتلك ليبيا احتياطيات نفطية تقدر بـ 48 مليار برميل، وهو ما يمثل 2.8% من الاحتياطي النفطي العالمي، وفي العام 2023… استطاعت ليبيا إنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا من الخام… صدرت منه 80% مما يجعل ليبيا واحدة من أهم موردي النفط في الأسواق العالمية، أي أن اضطراب في إنتاج أو تصدير النفط الليبي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار العالمية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد فيها الأسواق ضغوطًا متعددة من حيث العرض والطلب، وبلا شك.. فإن استمرار الإغلاق لفترة أطول، سيؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وفي الخلاصة يمكننا القول إن إغلاق النفط في ليبيا يمثل لكمة قوية لأسواق الطاقة العالمية التي تواجه بالفعل تحديات متعددة.

وفيما يلي البيانات بالأرقام:

إغلاق النفط في ليبيا.. لكمة قوية لأسواق الطاقة العالمية المضطربة

ارتفاع أسعار النفط بـ2.9‎%‎

بعد أيام من الإغلاق قفزت الأسعار بـ7%

الاحتياطي النفطي في ليبيا: 48 مليار برميل

احتياطيات ليبيا 2.8% من احتياطي العالمي

ليبيا تضخّ 1.2 مليون برميل يوميًا وتصدّرت 80‎%‎ منه.

المصدر: بيانات أوبك.