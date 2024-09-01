أسعار النفط تتراجع وسط خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج ووقف الإمدادات الليبية

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تقييم كبار المشترين لورود توقعاتٍ بأن يمضي تحالف «أوبك+» في زيادات الإنتاج المعلنة سابقًا خلال الربع الأخير من العام.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1% ليستقر عند 73.55 دولارًا للبرميل، بينما بلغ سعر خام برنت 76.93 دولارًا للبرميل.

وتسعى أوبك إلى الاستمرار في خطط زيادة الإنتاج رغم الأنباء التي تفيد بخسائر كبيرة في الإمدادات من ليبيا، التي خفضت إنتاجها بنسبة 63% بسبب الاضطرابات المتصاعدة و إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

في ظل هذه التطورات، يمثل وقف الإمدادات الليبية عاملاً رئيسيًا في رسم معالم أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة، ومع استمرار التوترات في مناطق الإنتاج الأساسية، قد تشهد الأسواق المزيد من التقلبات، مما يعزز عدم الاستقرار ويضع مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

إذ تكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.

تظل أسواق الطاقة تحت رحمة الأوضاع الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الكبرى، وفي ظل الاضطرابات التي تعصف بمناطق الإنتاج العالمية مثل ليبيا، إذ قد تواجه الأسواق تحديات جديدة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، مما يضع مستقبل الطاقة العالمي على مفترق طرق قد يتطلب قرارات حاسمة للتكيف مع المستجدات.