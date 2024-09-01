أزمة وقود حادة تهدد ليبيا بسبب تراجع الإنتاج النفطي

“تراجع إنتاج النفط في ليبيا يهدد الأمن الطاقي والاقتصادي”

“المواطنون يواجهون طوابير طويلة وانقطاع تيار كهربائي مستمر”

“نقص التمويل الحكومي بسبب الإغلاقات النفطية يعمّق الأزمة”

“الصراع السياسي يعقد الأوضاع الاقتصادية ويفاقم معاناة الليبيين”

تشهد ليبيا أزمة وقود حادة تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج النفط. تشير البيانات الأخيرة إلى أن الإنتاج انخفض من 1.2 مليون برميل يوميًا في يوليو إلى 590 ألف برميل فقط حاليًا، ما يعادل خسارة بنسبة 63% من الإنتاج النفطي، وذلك بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول النفطية.

ليبيا، التي تعتمد على نظام “مقايضة النفط مقابل الوقود” لتلبية احتياجاتها الأساسية من البنزين والديزل ولتزويد الشركة العامة للكهرباء، تجد نفسها في مأزقٍ حقيقي مع استمرار تراجع الإنتاج. النظام الذي بدأ في نوفمبر 2020، أصبح اليوم غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود.

الآثار المباشرة للأزمة

تتجلى الأزمة بشكل واضح في حياة المواطنين اليومية، حيث يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانًا إلى عشر ساعات يوميًا في بعض المناطق، وسبع ساعات في العاصمة طرابلس. هذه الانقطاعات تزيد من معاناة المواطنين، وتعطل حياة الأفراد والأعمال، وتؤثر بشكل مباشر على جميع جوانب الحياة اليومية.

وأوضح خبراء في مجال النفط أن المصافي المحلية لا تلبي سوى 30% من احتياجات البلاد من الوقود، بينما يتم الاعتماد على استيراد الـ70% المتبقية عبر نظام مقايضة النفط بالمحروقات. وحذر الخبراء من أن استمرار إغلاق الحقول النفطية قد يخفض الإنتاج إلى مستويات كارثية تصل إلى 250 ألف برميل يومياً، وهو ما لا يمكن أن يغطي احتياجات السوق المحلي ويهدد بانهيار اقتصادي.

الأزمة تتفاقم والمواطنون في مواجهة الطوابير الطويلة

تحت وطأة هذه الأزمة، يُضطر المواطنون للانتظار في طوابير طويلة تمتد لساعات تصل إلى 12 ساعة للحصول على البنزين. البعض يلجأ إلى تخزين الوقود في قوارير تحسبًا لاستمرار الأزمة، في مشهد يعكس حالة الفوضى واليأس. وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، وصلت ناقلة محملة بأكثر من 30 مليون لتر من البنزين إلى ميناء طرابلس، ما أعطى بصيص أمل للمواطنين بأن الأزمة قد تشهد انفراجة قريبة.

ليبيا تواجه أزمة وقود حادة بسبب تراجع الإنتاج النفطي والإغلاقات المستمرة، مما يزيد من معاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

التحديات الاقتصادية والسياسية تتداخل لتزيد الأوضاع سوءًا

فيما تتفاقم أزمة الوقود، لا تبدو الأوضاع الاقتصادية أفضل حالاً. إيرادات النفط والغاز التي تشكل المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية قد تأثرت بشكل مباشر بالإغلاقات النفطية، ما يهدد بنقص التمويل اللازم للبرامج والخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، مع تراجع الإيرادات النفطية، يزداد العجز المالي في الميزانية، مما يدفع الحكومة للنظر في خيارات صعبة مثل زيادة الديون أو اللجوء إلى الاقتراض.

وفي سياق متصل، يشير الخبراء إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في ضواحي غرب طرابلس، حيث تصل ساعات طرح الأحمال إلى ست ساعات يوميًا، وأحيانًا إلى ثماني ساعات. هذه الانقطاعات تعكس حالة من عدم الاستقرار والتوتر المستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرى أحمد بولسين من مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن إعادة التوازن للاقتصاد تتطلب استعادة الثقة بالجهاز المصرفي أو خفض المعروض النقدي. لكنه يؤكد أن تغيير محافظ المصرف المركزي لن يكون كافيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات والأدوات لتحقيق أهدافها في ظل الظروف الحالية.

الدعم الحكومي والمحروقات: بين الضرورة والتحدي

تدعم ليبيا المحروقات وتعريفة أسعار الكهرباء بشكل كبير. الحكومة الليبية تقدم دعماً مالياً للمحروقات، بما في ذلك البنزين والديزل، في محاولة لتخفيض الأسعار للمستهلكين. هذا الدعم يجعل أسعار الوقود في ليبيا من بين الأرخص في العالم، إلا أن استمرار هذا الدعم في ظل الأزمة الحالية يشكل تحديًا كبيرًا للميزانية الحكومية.

بيانات ديوان المحاسبة تشير إلى أن دعم المحروقات خلال عام 2022 بلغ 83 مليار دينار، ما يعادل 17.2 مليار دولار، بينما تم استيراد محروقات بقيمة 8.8 مليارات دولار. الأرقام تكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه ليبيا في إدارة أزمتها الطاقية والمالية في الوقت ذاته.

المشهد السياسي المعقد: بين الإقالة والخلافات

إلى جانب الأزمات الاقتصادية، تشهد ليبيا نزاعًا سياسيًا يزيد من تعقيد الأوضاع. حكومة الدبيبة منتهية الولاية، تبدو مصممة على المضي قدمًا في قرار إقالة محافظ البنك المركزي الذي شغل المنصب لمدة 20 عامًا، وتعيين قيادة جديدة. هذا القرار يعكس محاولات لتغيير المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد، لكنه يواجه بمعارضة من مجلس النواب.

في 13 أغسطس، أصدر مجلس الشعب حكمًا قانونيًا ينزع الشرعية عن حكومة الدبيبة منتهية الولاية ومجلس الرئاسة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية. هذا الخلاف السياسي يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، ويهدد بتصاعد النزاعات التي قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضطراب.

الحاجة إلى حلول جذرية

تواجه ليبيا تحديات معقدة على مختلف الأصعدة، بدءًا من الأزمات الطاقية والاقتصادية وصولاً إلى النزاعات السياسية. هذه الأزمات تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز التصريحات السياسية وتصل إلى سياسات عملية تعيد الاستقرار للبلاد وتخفف من معاناة المواطنين. الحوار الوطني والمفاوضات بين الأطراف المختلفة قد تكون الخطوة الأولى نحو الخروج من هذه الأزمة المستعصية.